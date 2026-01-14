закрыть
14 января 2026, среда
Фанаты «Игры престолов» замерли в ожидании нового сериала

  • 14.01.2026, 16:17
Фанаты «Игры престолов» замерли в ожидании нового сериала

В отличие от предыдущих проектов франшизы, новый сериал делает ставку на камерный формат.

Новый сериал HBO «Рыцарь Семи королевств», третий проект во вселенной «Игры престолов», получил восторженные отзывы критиков. Обозреватели называют сериал «абсолютным наслаждением» и одним из самых удачных возвращений в Вестерос за последние годы, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Сюжет разворачивается за несколько десятилетий до событий «Игры престолов» и рассказывает историю Сер Дункана Высокого — неопытного странствующего рыцаря — и его находчивого оруженосца по прозвищу Эгг. Главные роли исполнили Питер Клаффи и 11-летний Декстер Сол Энселл, чью экранную химию критики называют одной из самых сильных сторон сериала.

В отличие от предыдущих проектов франшизы, новый сериал делает ставку на камерный формат: один сюжет, минимум компьютерной графики, короткие динамичные серии (около 35 минут) и фокус на жизни простых людей, а не знатных домов. При этом создателям удалось сохранить фирменную жестокость Вестероса — с напряженными поединками и турнирами.

Отдельно отмечается необычно высокий уровень юмора. Легкая, иногда почти абсурдная комедия соседствует с драмой и насилием, создавая свежий тон, ранее нехарактерный для франшизы.

Сериал снимался в Северной Ирландии, на тех же площадках, что и оригинальная «Игра престолов», что усиливает ощущение «возвращения к истокам». По данным HBO, второй сезон уже находится в производстве, что подтверждает уверенность студии в успехе проекта.

