Действительно ли таинственное «звуковое оружие» помогло захватить Мадуро? 14.01.2026, 16:25

Николас Мадуро

В США отрицают использование экзотического оружия отрядом «Дельта».

В соцсетях активно распространяется неподтвержденная информация о том, что при операции по захвату диктатора Николаса Мадуро американские спецслужбы якобы использовали «звуковое оружие», которое дезориентировало и вызвало кровотечение у охраны. Видео с интервью одного из венесуэльских солдат стало вирусным на TikTok и в X, однако официального подтверждения от Белого дома или Пентагона нет, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Пресс-секретарь Пентагона заявила, что информации о «звуковом оружии» для общественности нет, и сослалась на брифинг председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

США давно разрабатывают системы направленной энергии и «менее смертоносного» оружия, включая Систему активного подавления (ADS) и Акустические устройства дальнего действия (LRAD), способные временно дезориентировать людей с помощью звуковых или микроволновых волн. ADS, известная как «луч боли», испытывалась для контроля толпы, но в боевых действиях использовалась крайне редко. LRAD также применяются для подавления врагов звуковыми волнами.

Если бы «звуковое оружие» действительно применялось, оно могло бы эффективно дезориентировать охрану Мадуро во время штурма, проводимого силами отряда «Дельта». Однако существует множество альтернативных объяснений: взрывные волны, светошумовые гранаты или психологический эффект хаоса боя.

Кроме того, история о «звуковом оружии» может быть пропагандой или способом оправдать поражение венесуэльских сил. Подобные слухи и мифы о сверхоружии неоднократно появлялись в истории конфликтов, когда технологически слабые стороны объясняли свои неудачи «магией» или «невидимыми технологиями».

На данный момент нет доказательств, что США применяли какое-либо экзотическое оружие. Слухи лишь вновь привлекают внимание к реально существующим разработкам направленной энергии и менее смертоносных систем.

