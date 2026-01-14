Белорусские драники могут попасть в список ЮНЕСКО

Белорусские драники могут попасть в список ЮНЕСКО1
Сейчас в этом списке есть 11 белорусских объектов.
Белорусские блюда из картофеля могут попасть в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет БелТА.
По словам начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Ирины Дащинской, сейчас в Беларуси для номинации в список ЮНЕСКО разрабатывается национальное досье блюд из тертого картофеля с традициями их приготовления и потребления.
Представитель Минкульта напомнила, что сейчас Беларусь представлена в списках ЮНЕСКО четырьмя материальными объектами: Беловежской пущей, замковым комплексом «Мир», архитектурно-культурным комплексом резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезической Дугой Струве. Еще в перечне семь нематериальных объектов: праздничный рождественский обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Копыльского района, торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской, весенний обряд «Юрьевский хоровод» в деревне Погост Житковичского района, культура лесного бортничества, соломоплетение в Беларуси, вытинанка, а также неглюбская текстильная традиция.