Белоруска «ничего» не купила за 50 рублей

1
  • 14.01.2026, 17:33
  • 1,238
Белоруска «ничего» не купила за 50 рублей

В сети вспыхнули споры.

В TikTok снова разгорелась дискуссия о ценах в белорусских магазинах. На этот раз поводом стала продуктовая корзина жительницы Гродно, пишет tochka.by.

В своем видео она рассказала, что сходила в магазин предприятия «Гроднохлебпром» и за сумму в Br50, по ее словам, «ни х***» толком не купила. На столе в кадре — три пачки сливочного масла, замороженная скумбрия, заварное печенье, глазированные баранки, молоко, сухари, геркулес и сливочный сыр.

@lana_bodina Поход в магазин #lana_bodina #распаковка #покупки #гродно ♬ оригинальный звук - ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ЛАНЫ

В качестве подтверждения женщина показала чек, однако это не уберегло ее от волны критики в комментариях.

Часть пользователей, впрочем, встала на ее сторону и призналась, что тоже не понимает, почему продукты так резко подорожали.

Вот несколько наиболее обсуждаемых комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Можно было купить молоко, хлеб и батон с пачкой масла было бы дешевле. Так вы присмаки купили»

«Приезжайте к нам в Ригу! За эти же 15 € сможете купить кофе и круассан!»

«цены действительны стали нереальные и без перерыва растут и растут… на духовную жизнь ничего не остаётся... учитывая, что и квартплата растет по несколько раз в год»

История вновь показала, что тема цен остается одной из самых болезненных и вызывает бурные споры в соцсетях.

