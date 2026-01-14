Белоруска «ничего» не купила за 50 рублей

Белоруска «ничего» не купила за 50 рублей1
- 14.01.2026, 17:33
В сети вспыхнули споры.
В TikTok снова разгорелась дискуссия о ценах в белорусских магазинах. На этот раз поводом стала продуктовая корзина жительницы Гродно, пишет tochka.by.
В своем видео она рассказала, что сходила в магазин предприятия «Гроднохлебпром» и за сумму в Br50, по ее словам, «ни х***» толком не купила. На столе в кадре — три пачки сливочного масла, замороженная скумбрия, заварное печенье, глазированные баранки, молоко, сухари, геркулес и сливочный сыр.
@lana_bodina Поход в магазин #lana_bodina #распаковка #покупки #гродно ♬ оригинальный звук - ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ЛАНЫ
В качестве подтверждения женщина показала чек, однако это не уберегло ее от волны критики в комментариях.
Часть пользователей, впрочем, встала на ее сторону и призналась, что тоже не понимает, почему продукты так резко подорожали.
Вот несколько наиболее обсуждаемых комментариев (орфография и пунктуация авторов сохранены):
«Можно было купить молоко, хлеб и батон с пачкой масла было бы дешевле. Так вы присмаки купили»
«Приезжайте к нам в Ригу! За эти же 15 € сможете купить кофе и круассан!»
«цены действительны стали нереальные и без перерыва растут и растут… на духовную жизнь ничего не остаётся... учитывая, что и квартплата растет по несколько раз в год»
История вновь показала, что тема цен остается одной из самых болезненных и вызывает бурные споры в соцсетях.