США остановили оформление виз для россиян 14.01.2026, 17:41

А также для граждан еще 74 стран.

Соединённые Штаты приостанавливают оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию. Об этом заявил представитель Государственного департамента Томми Пигготт, передает Fox News .

Решение вступит в силу 21 января 2026 года и будет действовать в течение неопределенного срока.

По словам представителя Госдепартамента, эта мера связана с пересмотром иммиграционных процедур. «Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент пересматривает процедуры иммиграционного контроля, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые будут получать социальное обеспечение и государственные льготы», — пояснил Томми Пигготт.

В число государств, на которые распространяется приостановка, также входят Иран, Бразилия и Сомали. Попала ли в него Беларусь — пока неизвестно.

