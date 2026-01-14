Легенда белорусского сопротивления 1 14.01.2026, 17:56

История движения «Зубр».

14 января 2001 года, в самом начале нового тысячелетия сорок молодых людей собрались в Беловежской пуще, чтобы создать новое движение. Движение людей, которые больше не желали терпеть безумные поступки больного диктатора и его свиты. Движение людей, которые хотели жить в независимой, сильной и свободной Беларуси. Так возник «Зубр» - самая яркая, массовая и сильная молодежная организация в новейшей истории Беларуси, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Мы отрицаем насилие. Наш путь - ненасильственное сопротивление режиму. Мы не делим граждан Беларуси на своих и чужих. Мы равны друг перед другом, и каждый из нас может влиять на принятие решений. Мы знаем, что только через личное мужество можно достичь победы», - говорилось в первых листовках, которые распространяли «зубры».

Ненасилие, солидарность и личное мужество стали главными принципами нового движения. «Зубр» представлял собой автономно действующие группы. У движения не было четкой иерархии и формального лидера.

За одну ночь стены десятков городов Беларуси были покрыты надписями «Зубр». На улицах появились тысячи ярких цветных стикеров. Обществу загадали загадку, на которую ни у кого не было готового ответа. Но все спорили и говорили об этом. В газетах высказывались различные мнения и домыслы.

Через месяц после встречи в Беловежской пуще «Зубр» объявил о пресс-конференции, на которую пришли представители всех беларуских и аккредитованных в Минске иностранных СМИ. К памятнику белорусскому патриоту Марату Казею вышел спортивного вида молодой человек, зачитал Меморандум «Зубра», отдал его прессе и ушел, не ответив ни на один вопрос. Все газеты написали о необычной прсс-конференции. Ждали известных и порядком всем надоевших политиков, которые заявят о создании очередной коалиции. В газетах уже были набраны дежурные заготовки, призванные поерничать над новой инициативой. Но пришлось все переписывать – интрига продолжалась и никто по-прежнему не мог дать однозначного ответа на вопрос: «Что такое «Зубр»?

6 марта 2001 года страна узнала о том, что уличные акции могут выглядеть совсем иначе. Репортаж «Радыё Рацыя»:

«Всего полчаса длилась акция движения «Зубр» в центре Минска. Молодые люди выстроились вдоль проспекта Скорины с портретами политиков, пропавших за годы правления Лукашенко.

«Зубры» шокировали всех присутствующих своей акцией. Никто не ожидал, что в одно мгновение около сотни людей встанет вдоль главной магистрали от Октябрьской площади до площади Независимости. Акция длилась не более получаса, и закончилась также неожиданно, как и началась. Не только журналисты, но и сотрудники милиции не догадывались о характере и месте ее проведения.

Эта акция отчетливо контрастирует с другими мероприятиями оппозиции. Можно предположить, что нетрадиционные способы борьбы за демократию привлекут множество людей в «Зубр». Остается только догадываться, какой сюрприз подготовят члены этого движения следующий раз».

«Где исчезнувшие противники Лукашенко?»: это был первым вопросом, который «зубры» задали режиму. Вскоре после акции 6 марта тысячи граффити появились по всей стране. Многие из них делались публично. Весенним днем огромные граффити «Где Гончар?», «Где Завадский?», «Где Захаренко?», «Где Красовский?» в присутствии журналистов были нанесены вдоль проспекта Машерова, по которому ежедневно ездил диктатор. Власти стремились закрасить надписи, но у ЖЭСов вскоре кончились средства на краску. У «зубров» же краска была.

Одной из самых ярких акций 2001 года стал «Окончательный диагноз». «Народно-психологическое гулянье» прошло 21 апреля в столичном парке Горького. Главной темой стал диагноз «Умеренно выраженная мозаичная психопатия с преобладанием черт параноидального и диссоциального расстройств личности», поставленный Александру Лукашенко врачом-психиатром Дмитрием Щигельским ранее.

«Если вы путаете Шопенгауэра с Кальтенбруннером, если вы предпочитаете спать не в пижаме, а в бронежилете, если вам повсюду мерещатся шпионы, если у вас из друзей остались только лыжи, если вы чувствуете, что сошли с ума, но до сих пор занимаете кресло начальника - вас вылечит доктор Зубр!», - говорилось в пригласительном буклете.

Акция стала хитом года. Никогда прежде в Беларуси политические мероприятия не проводились в виде перфоманса. Милиция, также впервые столкнувшаяся с подобным явлением, пребывала в растерянности, не зная как реагировать на происходящее. В указанное в листовках и наклейках время в разных частях парка развернулись аттракционы и импровизированные театральные представления. Одни «зубры», одев усатые маски, катались по асфальту на лыжах, другие, одев белые медицинские халаты, гонялись за ними, вылавливали и ставили окончательный диагноз.

Можно было, одев усатую маску, поучаствовать в конкурсе «Крик-4» - проорать в мегафон как можно страшнее, чтобы толпа определила победителя. Также всем желающим примерять маску предлагалось сыграть в настольный хоккей или, взяв пластмассовую детскую клюшку сыграть в любимую игру диктатора с санитарами.

В один момент двое усатых лыжников разбежавшись по асфальту прыгнули в холодную апрельскую воду реки Свислочь, устроив лыжный заплыв. Милиция вылавливала «сумасшедших диктаторов» уже на противоположном берегу.

Массовые задержания начались лишь после того, как несколько «зубров» развернули растяжку с надписью «Скажем дураку – нет!», а еще один зачитал в мегафон короткую пламенную речь.

Эта акция стала катализатором. По всей стране молодые люди доставали старые лыжи, другие находили белые халаты. В поимку сумасшедшего усатого лыжника включились сотни молодых людей.

Главная задача акции была достигнута – люди переставали бояться. Любая диктатура создает так называемую «спираль умалчания» - когда большинство, выступающее против диктатора просто не верит в свои силы и, более того, не знает, что оно большинство. Наблюдая за «скользящими» по асфальту усачами, смеялись даже милиционеры. Режим долго не знал, как бороться с новой необычной формой молодежного протеста, разрушающей страх перед возможными репрессиями.

За пять месяцев существования рейтинг «Зубра» по данным, Меджународного республиканского института США стал выше, чем у любой неправительственной, молодежной организации, политической партии, гражданской инициативы страны. О движении узнали 60% белорусов. Среди молодежи этот рейтинг был гораздо выше.

Волонтерская сеть «Зубра» к тому времени действовала в 152 населенном пункте страны и распространяла до 2 миллионов единиц печатной продукции в неделю.

