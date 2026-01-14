Психологи назвали новые правила дружбы 5 14.01.2026, 18:22

Как выстраивать отношения в цифровую эпоху.

Современная дружба меняется вместе с технологиями, но ее значение для психического и эмоционального здоровья остается прежним. Эксперты отмечают, что сегодня крепкие отношения требуют не постоянного присутствия, а осознанного участия и уважения границ, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Еще недавно онлайн-дружбу считали менее ценной, чем личное общение. Сейчас это представление уходит в прошлое. Цифровые связи могут быть не менее глубокими и поддерживающими, чем встречи лицом к лицу. При этом давление «быть на связи всегда» часто приводит к выгоранию в дружбе — эмоциональной усталости от чрезмерных ожиданий.

Специалисты выделяют несколько ключевых принципов современной дружбы. Прежде всего — доверие и эмпатия, как в реальной жизни, так и в интернете. Уважение личных границ и цифровой приватности становится обязательным условием близости. Важно также принимать различия между друзьями — в образе жизни, взглядах и жизненных этапах.

Поддержка сегодня не всегда требует больших жестов. Короткое сообщение, смешной эмодзи или реакция на пост в соцсетях могут играть роль «клея», поддерживающего связь. Такие микро-взаимодействия помогают оставаться близкими даже при нехватке времени.

Не менее важно избегать поведения, разрушающего отношения: публичной критики, эмоционального давления, токсичного оптимизма или ревности к другим контактам друга. Дружба не должна быть соревнованием или источником постоянного стресса.

Эксперты также советуют принимать «неболговечность» отношений: не каждая дружба длится всю жизнь, и это нормально. Главное — сохранять искренность, уравновешивая ее с личной приватностью.

В эпоху бесконечной онлайн-связи цель дружбы — не количество контактов, а умение быть по-настоящему вовлеченным и поддерживающим в тех отношениях, которые уже есть.

