14 января 2026, среда, 21:23
МАЗ показал дом на колесах

12
  • 14.01.2026, 18:36
  • 8,956
МАЗ показал дом на колесах

Фотофакт.

Минский автомобильный завод, которую позиционирует как основу активного отдыха. Впрочем, в условиях серьезного роста цен на квадрат жилья дом на колесах может стать не только местом временного отдыха.

У автодома МАЗа под названием «Купава 273140» под капотом установлен экономичный дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 л.с. Коробку, правда, предлагают только 6-ступенчатую механическую. Зато для «комфортного и безопасного вождения» в доме на колесах есть базовый минимум современных систем: ABS (антиблокировочная система), EBD (электронное распределение тормозных усилий), ESC (система курсовой устойчивости). Тормоза передние и задние — дисковые.

