14 января 2026, среда, 21:23
Китай впервые за пять лет сократил торговлю с Россией

  • 14.01.2026, 18:41
Китай впервые за пять лет сократил торговлю с Россией

Пекин сократил закупки почти всех ключевых российских сырьевых товаров.

В 2025 году Китай впервые за последние пять лет сократил объемы торговли с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Общий товарооборот между странами, который резко вырос после начала войны в Украине и фактического закрытия для России западных рынков, по итогам года снизился на 6,5% — до 1,63 трлн юаней (около $234 млрд). Снижение затронуло оба направления: экспорт китайских товаров в РФ уменьшился на 3,4%, а поставки российской продукции в Китай — на 9,9%.

Подробная статистика за январь–ноябрь показывает, что Пекин сократил закупки почти всех ключевых российских сырьевых товаров. В денежном выражении импорт нефти упал на 20%, нефтепродуктов — на 16–40%, сжиженного газа — на 1,8%, угля — сразу на 29%.

Почти в три раза снизились поставки черных металлов, на 8,7% — экспорт древесины. Рост зафиксирован лишь по отдельным позициям: трубопроводному газу и цветным металлам. Так, поставки алюминия выросли на 68%, никеля — на 53%, меди — на 67%.

Сокращение китайского экспорта в Россию в значительной степени связано с падением продаж автомобилей, отмечают эксперты Института Гайдара. Из-за увеличения утилизационного сбора и резкого роста стоимости автокредитов закупки машин из КНР оказались почти вдвое ниже, чем в 2024 году. Также на 11% сократились поставки промышленного оборудования, которое ранее заменяло западные технологии.

После начала полномасштабной войны и введения беспрецедентных санкций торговля с Китаем стала для российской экономики ключевым источником поддержки. Однако свежие данные указывают на то, что и этот «спасательный круг» начинает ослабевать.

