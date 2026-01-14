Сколько «пенсионных ловушек» подстерегает белорусов в 2026 году 2 14.01.2026, 18:55

В них могут попасть даже те, кто имеют достаточный трудовой стаж.

В Беларуси пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, для мужчин – 63 года. Однако это не означает, что по его достижении всем без исключения стоит рассчитывать на выплату пенсии. Существует ряд «ловушек», в которые могут попасть даже те, кто имеют достаточный трудовой стаж и считают, что им вполне хватает страхового стажа, чтобы претендовать на пенсионное обеспечение.

Что это за «ловушки» и как в них не очутиться, разбирался Myfin.

«Ловушка» маленькой зарплаты

На размер пенсии влияют два важных фактора – трудовой стаж, который составляет минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также страховой стаж, единый для всех (не менее 20 лет). Для некоторых категорий граждан (например, многодетные матери) размер трудового и страхового стража уменьшен.

В трудовой стаж входят не только периоды официального трудоустройства, но и декретный отпуск, срочная служба в армии, обучение на дневном отделении в вузах и ссузах, уход за близкими и даже период получения пособия по безработице (на срок до 6 месяцев). Страховой стаж, в свою очередь, формируется из периодов, когда будущий пенсионер платит взносы в ФСЗН. С 1 января 2020 года в страховой стаж, помимо работы, также включается служба в армии, а с 2025 года – периоды, когда начислялись пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам лицам, подлежащим государственному социальному страхованию.

При этом важно, чтобы ежемесячный доход, с которого удерживаются взносы в пенсионный фонд, был не менее одной минимальной заработной платы (с 1 января ее размер составляет 858 рублей). Иными словами, если человек работает по гражданско-правовому договору и его суммарный годовой доход до уплаты налогов в 2026 году составит менее 10 296 рублей (858 рублей х 12 месяцев), страховой стаж будет уменьшен пропорционально заработку с применением понижающего коэффициента.

Это одна из самых распространенных пенсионных ловушек, в которую попадают не только те, кто работают по договорам подряда и, как правило, не имеют фиксированного дохода. Страховой стаж будет меньше и у сотрудников, которые работают по трудовым договорам с занятостью на 0,75, 0,5 либо 0,25 ставки, если их доход до уплаты налогов составляет меньше 1 МЗП.

При расчете размера страховых взносов для тех, кто работает по трудовому договору или договору подряда, нужно учитывать, что их общий размер составляет 35 %. Но из них лишь 29 % идут на пенсионное страхование (28 % уплачивает работодатель, 1 % – сотрудник), а 6 % направляются на социальное страхование (оплата больничных, декретных отпусков и т. д.).

Подводные камни при формировании пенсий у ИП

Первая и достаточно распространенная пенсионная ловушка для предпринимателей, которые начинали свой бизнес еще в 90-х, заключается в отсутствии требования обязательно уплачивать страховые взносы до 2002 года. Кто-то в свое время делал это добровольно, кто-то – отказывался из соображений, что лично ему думать о пенсии еще рано. Так или иначе, период трудовой деятельности до 2002 года у многих ИП сегодня не входит в страховой стаж, и рассчитывать на него при оформлении пенсии не стоит.

Вторая «ловушка» связана с изменениями в действующем законодательстве, благодаря которым предприниматели, уплачивающие подоходный налог, с августа 2025 года получили некоторое послабление в вопросе начисления страховых взносов. Если их годовой доход не превышает 12 МЗП (10 296 рублей), страховые взносы начисляются лишь на заработанную сумму.

Раньше вне зависимости от уровня дохода уплачивать их в размере 35 % нужно было от годовой суммы в 12 МЗП. Это означает, что если суммарный годовой доход предпринимателя (не распространяется на тех, кто платит единый налог) составляет менее 12 МЗП, размер страхового стажа будет автоматически урезан.

Пример. За 2026 год предприниматель получил доход в размере 6 МЗП, или 5148 рублей. Соответственно, ему нужно будет уплатить страховые взносы в размере 1801 рубля (35 %, из которых 29 % являются отчислением на пенсионное страхование). Но при этом его страховой стаж за год уменьшится вдвое и составит всего 6 месяцев, так как к нему будет применен коэффициент 0,5.

Ремесленники и представители агроэкотуризма

Обязательное социальное страхование для ремесленников и владельцев агроусадеб было введено лишь с 1 октября 2024 года. До этого они могли самостоятельно уплачивать взносы в ФСЗН и если делали это, то в будущем смогут избежать пенсионной ловушки. В противном случае владельцам агроусадеб, начиная с 2006 года, и ремесленникам, начиная с 2017 года, страховой стаж засчитываться не будет.

С 1 октября 2024 года ремесленники и владельцы агроусадеб обязаны уплачивать страховые взносы, рассчитывая их самостоятельно, но не менее 29 % от МЗП ежемесячно. Таким образом, после 2024 года пенсионная ловушка этим категориям плательщиков не грозит.

А что с плательщиками НПД?

Размер обязательных страховых взносов для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) рассчитывается следующим образом: общий налог составляет 10 % от дохода в месяц, из них 6 % – отчисления в ФСЗН. При этом нужно учитывать, что часто ежемесячный доход плательщика НПД не позволяет ему сформировать минимальную сумму страховых взносов, достаточную для получения страхового стажа в полном объеме.

В 2026 году минимальная сумма страховых взносов для того, чтобы страховой стаж был засчитан в полном объеме, составляет 248,82 рубля, то есть 29 % от МЗП. Таким образом, ежемесячно плательщику НПД необходимо зарабатывать не менее 4147 рублей, чтобы за счет 6 % от этой суммы закрыть вопрос с формированием страхового стажа в полном объеме. Если не воспользоваться возможностью дополнительно оплачивать взносы в ФСЗН на добровольной основе, можно попасть в пенсионную ловушку, при которой страховой стаж будет рассчитываться пропорционально внесенным средствам.

Самозанятые и пенсии

В 2026 году по-прежнему сохраняется достаточно большой перечень видов деятельности для самозанятых, которые могут уплачивать не НПД, а единый налог. Его ставка зависит от вида предоставляемых услуг и места регистрации налогоплательщика. Однако единый налог не включает в себя отчисления в ФСЗН. Также самозанятые, уплачивающие единый налог, не обязаны делать взносы в ФСЗН, хотя у них есть возможность делать это в добровольном порядке.

Поэтому если налогоплательщик зарегистрирован как самозанятый, но не уплачивает страховые взносы и не имеет других источников дохода (например, не работает по трудовому договору или договору подряда), страховой стаж заработать ему не удастся.

Как избежать проблем с начислением пенсии в будущем?

В отличие от жителей ряда стран (например, России), некоторые белорусы получили возможность самостоятельно вносить дополнительные средства в ФСЗН на пенсионное страхование лишь в августе 2025 года. Однако есть нюанс: сделать это задним числом и, например, перечислить страховые взносы за 2022–2024 годы не удастся. За 2025 год самостоятельно доплатить страховые взносы можно до 31 марта 2026 года, но не всем категориям налогоплательщиков.

Коснулось новшество в первую очередь самозанятых, которые уплачивают НПД. Вопрос решается автоматически, расчеты будут доступны по окончании отчетного года в личном кабинете на портале ФСЗН с указанием суммы, которую можно доплатить самостоятельно, чтобы не потерять страховой стаж. Для самозанятых на едином налоге, которые хотят заработать страховой стаж, как и прежде, необходимо обратиться в ФСЗН по месту регистрации в качестве налогоплательщика с заявлением, предоставив информацию об уплате единого налога, а затем оплатить начисленные страховые взносы любым удобным способом.

Возможность платить страховые пенсионные взносы выше обязательной суммы есть и у предпринимателей, для чего следует обратиться в ФСЗН. С августа 2025 года у ИП, которые уплачивают подоходный налог, также появилась возможность включить страховые взносы в расходную часть, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.

Кроме того, с августа 2025 года уплачивать страховые взносы самостоятельно могут граждане, которые:

получают доход от ведения личных подсобных хозяйств;

реализуют лекарственные растения, дикорастущие ягоды, орехи и иные плоды, грибы, другую дикорастущую продукцию;

осуществляют деятельность третейских судей и медиаторов.

А вот доплатить страховые взносы тем, кто работает в найме или по гражданско-правовым договором, самостоятельно не удастся. Для того чтобы этой категории налогоплательщиков в будущем не потерять страховой стаж, следует позаботиться о дополнительном источнике заработка, который позволит делать более высокие отчисления в ФСЗН.

Проверить размер своего трудового и страхового стажа можно онлайн, воспользовавшись приложением ФСЗН, или же лично обратиться в отдел по труду, занятости и социальной защите по месту жительства, имея при себе паспорт и карточку с учетным номером налогоплательщика (УНН).

