Пять тенденций, за которыми следует следовать в мировой экономике в 2026 году

Рынки привыкли игнорировать риски, но в 2026 году этот подход может дать сбой.

Несмотря на череду политических и торговых потрясений, мировая экономика в 2025 году продемонстрировала уверенный рост. Инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и ограниченное влияние тарифов на инфляцию поддержали рынки и усилили оптимизм инвесторов. Однако эксперты предупреждают, что устойчивость не означает неуязвимость, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В 2026 году глобальную экономику ждет ряд серьезных вызовов:

1. Реальный пузырь ИИ.

Бум ИИ стал глобальным, акции технологических компаний, в том числе китайских, резко выросли. Однако масштаб инвестиций за пределами США пока ограничен. Если пузырь ИИ начнет сдуваться, последствия могут быть неравномерными — Китай, как и в кризис 2008 года, может пострадать меньше Запада.

2. Торговые войны нового типа.

США продолжат повышать тарифы, в том числе на продукцию критических отраслей. В ответ другие крупные экономики, прежде всего ЕС, вероятно, также усилят протекционизм, особенно в отношении китайской продукции в сфере высоких технологий и фармацевтики.

3. Дилемма госдолга.

Центральные банки сокращают балансы и перестают активно скупать государственные облигации. Это означает, что финансирование дефицитов все больше ляжет на частных инвесторов, что может привести к росту доходностей и удорожанию кредитов.

4. «Войны кошельков».

К середине 2026 года большинство стран G20 внедрят токенизированные трансграничные платежные системы. Это ускорит расчеты, но создаст фрагментированную финансовую архитектуру и усилит процессы дедолларизации, особенно в странах БРИКС.

5. Эпоха больших расходов.

Многие государства планируют масштабные стимулы, несмотря на рекордные долги. Для развитых экономик такой курс становится все менее устойчивым.

