Теннисист-любитель выиграл $660 тысяч, обыграв Синнера
- 14.01.2026, 19:18
Он смог выиграть розыгрыш у второй ракетки мира.
Теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир 1 Point Slam, который прошел перед началом Australian Open.
По правилам турнира теннисист должен был выиграть лишь один розыгрыш. В турнире участвовали любители и топовые спортсмены. Также на турнире не было разделения на мужчин и женщин.
В финале Смит обыграл Джоанну Гарланд из США. На пути к финалу Смит одолел Пабло Карреньо-Бусту, вторую ракетку мира Янника Синнера и американскую теннисистку Аманду Анисимову.
За победу в турнире Смит получил 1 млн австралийских долларов (около $660 тысяч).