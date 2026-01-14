закрыть
14 января 2026, среда, 21:23
Теннисист-любитель выиграл $660 тысяч, обыграв Синнера

  • 14.01.2026, 19:18
  • 2,084
Теннисист-любитель выиграл $660 тысяч, обыграв Синнера
Янник Синнер

Он смог выиграть розыгрыш у второй ракетки мира.

Теннисист-любитель Джордан Смит выиграл выставочный турнир 1 Point Slam, который прошел перед началом Australian Open.

По правилам турнира теннисист должен был выиграть лишь один розыгрыш. В турнире участвовали любители и топовые спортсмены. Также на турнире не было разделения на мужчин и женщин.

В финале Смит обыграл Джоанну Гарланд из США. На пути к финалу Смит одолел Пабло Карреньо-Бусту, вторую ракетку мира Янника Синнера и американскую теннисистку Аманду Анисимову.

За победу в турнире Смит получил 1 млн австралийских долларов (около $660 тысяч).

