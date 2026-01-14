закрыть
14 января 2026, среда, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эмилия Кларк: Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите меня верхом на драконе

  • 14.01.2026, 19:44
  • 1,652
Эмилия Кларк: Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите меня верхом на драконе
Эмилия Кларк

Звезда «Игры престолов» не намерена возвращаться в жанр фэнтези.

Актриса Эмилия Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в сериале HBO «Игра престолов», заявила, что больше не планирует сниматься в проектах жанра фэнтези, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Вы почти наверняка больше не увидите меня на драконе — и даже рядом с драконом», — подчеркнула Кларк. По словам актрисы, восемь лет, проведенные в мире «Игры престолов», стали для нее исчерпывающим опытом в жанре.

Кларк четыре раза номинировалась на премию «Эмми» за роль Матери драконов. Именно ее персонаж оказался в центре самого спорного финала сериала, когда Дейенерис внезапно превратилась в одного из главных антагонистов. Актриса признавалась, что была потрясена таким развитием событий и узнала о судьбе героини лишь из финального сценария.

Реакция зрителей на последний сезон была крайне негативной, многие критиковали поспешность и недостаточную проработку трансформации персонажа. Сама Кларк ранее отмечала, что финал слишком сосредоточился на зрелищности в ущерб диалогам и развитию героев. Тем не менее актриса утверждает, что со временем примирилась с завершением сериала.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип