Эмилия Кларк: Вряд ли вы когда-нибудь еще увидите меня верхом на драконе 14.01.2026, 19:44

1,652

Эмилия Кларк

Звезда «Игры престолов» не намерена возвращаться в жанр фэнтези.

Актриса Эмилия Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в сериале HBO «Игра престолов», заявила, что больше не планирует сниматься в проектах жанра фэнтези, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Вы почти наверняка больше не увидите меня на драконе — и даже рядом с драконом», — подчеркнула Кларк. По словам актрисы, восемь лет, проведенные в мире «Игры престолов», стали для нее исчерпывающим опытом в жанре.

Кларк четыре раза номинировалась на премию «Эмми» за роль Матери драконов. Именно ее персонаж оказался в центре самого спорного финала сериала, когда Дейенерис внезапно превратилась в одного из главных антагонистов. Актриса признавалась, что была потрясена таким развитием событий и узнала о судьбе героини лишь из финального сценария.

Реакция зрителей на последний сезон была крайне негативной, многие критиковали поспешность и недостаточную проработку трансформации персонажа. Сама Кларк ранее отмечала, что финал слишком сосредоточился на зрелищности в ущерб диалогам и развитию героев. Тем не менее актриса утверждает, что со временем примирилась с завершением сериала.

