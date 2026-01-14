Соседи вызвали милицию на мужчину, который решил сделать доброе дело 6 14.01.2026, 20:25

Причина вас удивит.

Артем занимается монтажом и обслуживанием газовых и электрических котлов. Он живет в частном секторе в Орше. После обильного снегопада несколько дней назад мужчина решил почистить переулок. Но его инициативу оценили не все соседи и даже вызвали милицию, передает «Зеркало».

Об этой истории мужчина снял целый «сериал» на восемь видео и выложил в своем TikTok. В первом он рассказывает, как вышел чистить снег. Территорией только возле своего участка решил не ограничиваться и за шесть часов расчистил внушительную часть переулка.

— Снег идет. Коммунальные службы загружены в городе. Пока это все убираешь с лопатой. Такое ощущение, что ни одному соседу ничего не надо, ни к кому не ездит скорая, не дай бог, пожарка. Ничего страшного. Шесть часов работы, еще вся ночь впереди — и никого. Хоть бы один из соседей вышел и сказал: «Давай помогу». Зачем? Лучше дома сидеть, — возмутился мужчина.

Снег оршанец убирал «под уровень», натянув нитку, складывал его вдоль забора своего участка и немного — у соседских.

— Так мне говорят: «Нафига, ты нам снег под забор даешь?» Ну куда? У меня уже поверх забора. Здесь еще кидай и кидай — переулок длинный, — говорит он о претензиях соседей. — Неужели у всех такое? Или только у меня? Один убираю, так соседи еще говорят, что я плохо убираю. По моему, нормально. Ровненько, под линейку. Сугробики большие себе, соседям — поменьше. Переулок длинный-длинный. И вот думаю, кинуть всё нафиг или уже убрать, чтобы красиво, чисто было?

Очистить весь переулок у мужчины не получилось. Говорит, когда прошел длину своего участка (а судя по видео, он большой) и поравнялся с соседскими, их владельцы стали возмущаться сильнее.

— И опять крик: забор сейчас повалится, снег большой, забирай его себе. Вот сейчас вызывают на меня милицию. Ну, давайте подождем. Интересно, приедет милиция, не приедет, что скажет? Наверное, я больше убирать не буду, потому что соседи против. То есть, такая дорога их не устраивает, — показывает мужчина очищенную часть переулка и переводит камеру на заснеженную. — А вот такая — вполне устраивает.

Во «второй день войны» мужчина также снял и выложил видео. На нем он говорит, что дальше чистить переулок не будет. А также рассказывает, что милиция действительно приехала.

— Второй день войны, — описывает Артем. — Осталось мне немножко машин дочистить. Ну, и милиция по мою душу приехала. Наверное, будут сейчас помогать сугробы назад раскидывать? Не знаю, посмотрим, чем это закончится.

По словам Артема, сотрудники милиции сообщили, что жалобы на него написали сразу две соседки.

— Дорога чистая, ровненькая, и всем всё плохо. И бедная милиция, которая сейчас будет принимать жалобы, опрашивать их. Ну, ничего, в суде потом встретимся.

В итоге с Артема взяли объяснения. Мужчина говорит, сотрудникам милиции понравилось то, как выглядит переулок.

Артем продолжил чистить свои машины и складывать снег к себе под забор, однако и это не устроило соседей.

— Почти три метра уже высота сугроба, закидано все, — объясняет он. — Так сказали, что если буду чистить машины — вызовут милицию еще раз. Куда мир катится? Почему люди такие злые стали? Пожалуйста, милиция, помогите, сосед снег чистит!

Как в итоге на жалобы отреагировала милиция и пошли ли соседи в суд, оршанец не сообщил.

В общей сложности «сериал» Артема посмотрели более 14 миллионов раз. Под видео — почти 14 тысяч комментариев. Мужчину поддерживают, выражают уважение и просят стать их соседом, а также делятся похожими историями:

«Если бы трактор от коммунальной службы приехал и расчистил переулок, снег также был бы у всех под забором. Мне вот интересно: эти соседи написали бы заявление и на коммунальную службу?»

«Капец, если бы у меня был такой сосед, который чистит снег и у соседей, я бы его расцеловала».

«Такие соседи везде. Я привез три КамАЗа асфальтовой крошки, мы с ребенком вдвоем растаскивали ее не один день, а соседи только прикалывались: „Здесь пожирнее, здесь пошире“. Сделал площадку перед домом — так теперь пол-улицы на ней разворачивается, да еще и соседские такси».

«Мужик, был бы ты моим соседом — я бы горя не знал, а так приходится самому чистить. Да соседи мои тебя еще бы и отблагодарили за это».

«Давайте будете моим соседом. Я буду рада помощи».

«Такая же ситуация. У нас в доме 12 квартир. Чистим мы с одним соседом — только мы с ним и ездим, получается. Но как только расчистим, сразу все поехали».

«Я наняла трактор, оплатила его, так мои соседи сказали, что раньше было лучше. Тоже Орша».

«Приезжайте ко мне почистить снег — я буду благодарна, и накормлю, и денег дам за работу. Почему вы не мой сосед? Аж обидно».

«Вызывают такие милицию, а милиция им: мы не можем приехать — дорога не чищена».

«Была соседка — я ей площадку перед домом почистил, а снег под сарайчик у дороги сложил. Столько интересного я о себе в жизни не слышал».

«Был у меня трактор в деревне, чистил свой переулок — 12 домов бесплатно. Никто ни канистры солярки не дал, все недовольны. Летом трактор продал».

«Нам бы такого соседа. А то муж уехал на вахту, вокруг все соседи уже в возрасте. Сама еле-еле прочистила небольшие дорожки. И то теперь страдаю из-за боли в спине».

«Мы тоже чистили своим трактором. Вызвали милицию. Приехала. Засыпали все назад. Все стоят в ужасе. Милиция смеется: „Так лучше?“»

«Это называется — когда делаешь добро, успей увернуться от плевка „благодарности“».

