В Уссурийске родственники негодных к службе военных заявили, что командиры удерживают их близких в клетках 4 14.01.2026, 20:27

2,244

Их хотят отправить на войну в Украину.

В Приморском крае вернувшихся из Украины и негодных к службе военных насильно удерживают в войсковой части № 24776 Уссурийска. Как сообщили «Осторожно, новости» родственники бойцов, таким образом командование пытается заставить солдат вернуться на фронт. Так, военного с гноящейся ногой, получившего отпуск после ранения, не выпустили из части на лечение, лишив связи. В результате он 1,5 месяца самостоятельно делал себе перевязки. В начале января его отвезли на полигон, хотя он не может ходить без костылей. Там он смог связаться с семьей, но больше новостей от него не поступало.

Жена мобилизованного в 2022 году тренера по плаванию рассказала, что ее мужа, подавшего рапорт об увольнении для ухода за бабушкой с инвалидностью первой группы, в октябре поместили в клетку, где находились другие военные. Их угрожали отправить на фронт. Тогда мобилизованному удалось освободиться, но в январе ситуация повторилась. При этом у него отобрали телефон и документы, а спустя несколько дней он оказался на фронте, где находится до сих пор. Обращения семьи в правоохранительные органы результата не дали.

Юрист и правозащитник Максим Чихунов опубликовал кадры с обездвиженным человеком, снятые, как утверждается, в войсковой части № 21634 поселка Сергеевка под Уссурийском. На одном из видео обмотанный скотчем мужчина без руки лежит на полу. Сообщается, что он находится в части уже два года и списывать его не хотят.

Также к Чихунову обратились еще несколько военных из этих двух частей с жалобами на насильную отправку на фронт негодных по здоровью. В одном из сообщений говорится, что 12 января по распоряжению командира собрали 44 человека, нуждающихся в лечении после ранений, и посадили на борт до Ростова-на-Дону для последующей переброски в Украину. Причем среди них были те, у кого ампутированы конечности.

Военные, находящиеся в Сергеевке, также рассказали об избиениях и издевательствах с целью вымогательства. На одном из видео боец заявил, что его изнасиловали фаллоимитатором за отказ отдать командованию выплаты в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, ему повредили глаз и угрожали отправкой «на передок». На нескольких видео бойцы также сидят в клетках.

Чихунов сообщил, что передает все жалобы в военную прокуратуру. По его словам, ситуацию взял под личный контроль генерал-майор 5-й армии Василий Колчин.

