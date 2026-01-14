Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов 4 14.01.2026, 20:36

3,028

Дональд Трамп настроен серьезно.

США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов, сообщил Reuters источник среди европейских чиновников. Еще один собеседник не исключил американскую атаку. Израильский источник заявил агентству, что Трамп, видимо, принял решение об ударе.

Иран предупредил соседние страны, в которых присутствуют американские военные, что ударит по базам США в случае американской атаки, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. В связи с этим США приняли решение вывести часть персонала с баз на Ближнем Востоке, рассказал журналистам американский чиновник.

В частности, некоторым сотрудникам было поручено покинуть американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру 14 января. Один из собеседников агентства уточнил, что это не эвакуация, а передислокация.

Аль-Удейд — самая крупная военная база США на Ближнем Востоке. Там размещены порядка 10 тысяч солдат. 23 июня 2025 года Тегеран уже наносил удар по этой базе в ответ на атаку Штатов на иранские ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент Дональд Трамп заявлял, что 13 из 14 ракет были сбиты, еще одна не представляла угрозы. Катар при этом утверждал, что в направлении авиабазы выпустили семь ракет, одна из которых упала на авиабазу.

13 января Трамп обратился к иранским протестующим с призывом захватывать госучреждения, а также отметил, что «помощь уже в пути». В разговоре с журналистами президент США не стал уточнять, что именно он имел в виду. Однако сказал, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана. В интервью CBS News хозяин Белого дома говорил, что его конечная цель в отношении Тегерана — это «победа». Что он понимает под ней, Трамп не сказал.

Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что кабинет безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был проинформирован 12 января о шансе «краха режима в Иране или вмешательства США».

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025-го. Демонстрации начались на фоне экономического кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Протестующие также потребовали свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов. Из-за отключенного по всей стране интернета данные о жертвах разрознены, известно, что они есть как среди протестующих, так и среди силовиков.

По данным Reuters, погибли порядка 2 тысяч человек. В то же время CBS News утверждает, что жертв в разы больше. По предварительным данным, от 12 до 20 тысяч человек. Трамп ранее грозил, что США нанесут «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих.

