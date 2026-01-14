Как под Гродно подкармливают в морозы стадо зубров на 600 голов 1 14.01.2026, 20:55

1,106

Видео.

Стало известно, как под Гродно в морозы покармливают стадо зубров, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.

Чтобы зубры зимой не голодали, егеря привозят на подкормочные площадки десятки тонн кормов.

– За сезон зубры съедают до 50 тонн сена, - рассказали в телеграм-канале.

Рацион зубров - питательный и богатый витаминами, с добавлением лекарства или минеральных смесей при необходимости. К слову, главным лакомством зубров является белорусская соль. Для зубров в охотничьем-рыболовном хозяйстве СПК «Озеры Гродненского района» хранят 20 солонцов, а летом заготавливают 50 тонн сена, 100 тонн свеклы и около 50 тонн яблок.

При этом зубры уже знают где их подкармливают и с момента, как работники хозяйства доставили прицеп с кормом, в течение получаса стадо уже собралось у кормушек, готовое к трапезе.

К слову, первых 18 зубров на Гродненщину из Беловежской пущи привезли в 1997 году. А сейчас здесь уже проживает третье по численности стадо в Беларуси, насчитывает около 600 особей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com