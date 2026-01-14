закрыть
14 января 2026, среда, 21:25
Как под Гродно подкармливают в морозы стадо зубров на 600 голов

  • 14.01.2026, 20:55
Как под Гродно подкармливают в морозы стадо зубров на 600 голов

Видео.

Стало известно, как под Гродно в морозы покармливают стадо зубров, сообщил телеграм-канал «Пул 4 Регион» Гродненского облисполкома.

Чтобы зубры зимой не голодали, егеря привозят на подкормочные площадки десятки тонн кормов.

– За сезон зубры съедают до 50 тонн сена, - рассказали в телеграм-канале.

Рацион зубров - питательный и богатый витаминами, с добавлением лекарства или минеральных смесей при необходимости. К слову, главным лакомством зубров является белорусская соль. Для зубров в охотничьем-рыболовном хозяйстве СПК «Озеры Гродненского района» хранят 20 солонцов, а летом заготавливают 50 тонн сена, 100 тонн свеклы и около 50 тонн яблок.

При этом зубры уже знают где их подкармливают и с момента, как работники хозяйства доставили прицеп с кормом, в течение получаса стадо уже собралось у кормушек, готовое к трапезе.

К слову, первых 18 зубров на Гродненщину из Беловежской пущи привезли в 1997 году. А сейчас здесь уже проживает третье по численности стадо в Беларуси, насчитывает около 600 особей.

