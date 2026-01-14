Белый дом: Какой из путей выбираешь, гренландец?
Гренландии предложили выбрать между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой.
Белый дом предложил Гренландии выбрать между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. Публикация была размещена в X.
Картинка разделена на две части: слева изображено здание Белого дома на фоне голубого неба, освещенного солнцем, а на переднем плане развевается американский флаг. В правой части можно увидеть Кремль и Великую китайскую стену, над которыми простирается хмурое небо, усеянное тучами с полыхающей поперек молнией.
Which way, Greenland man? https://t.co/G0NnJdZRJK pic.twitter.com/TLmOwst6M6— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2026
Внизу картинки — снежная равнина, по которой скачут две собачьи упряжки с флагом Гренландии. Одна из нарисованных дорог ведет к США, а другая — к России и Китаю.
«Какой из путей выбираешь, гренландец?» — сказано в посте.
Белый дом также опубликовал заявление президента Дональда Трампа, в котором тот в очередной раз подчеркнул, что США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности.
«Если мы это не сделаем, это сделают Россия или Китай, и это недопустимо», — говорится в сообщении Трампа. По его мнению, НАТО станет гораздо сильнее, если у США будет Гренландия, о чем известно Москве и Пекину.
До того, 12 января, Трамп заявил, что Гренландию обороняют только две собачьи упряжки, тогда как «повсюду находятся» русские и китайские эсминцы и подводные лодки.