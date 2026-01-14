Белый дом: Какой из путей выбираешь, гренландец? 14.01.2026, 21:15

Гренландии предложили выбрать между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой.

Белый дом предложил Гренландии выбрать между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. Публикация была размещена в X.

Картинка разделена на две части: слева изображено здание Белого дома на фоне голубого неба, освещенного солнцем, а на переднем плане развевается американский флаг. В правой части можно увидеть Кремль и Великую китайскую стену, над которыми простирается хмурое небо, усеянное тучами с полыхающей поперек молнией.

Внизу картинки — снежная равнина, по которой скачут две собачьи упряжки с флагом Гренландии. Одна из нарисованных дорог ведет к США, а другая — к России и Китаю.

«Какой из путей выбираешь, гренландец?» — сказано в посте.

Белый дом также опубликовал заявление президента Дональда Трампа, в котором тот в очередной раз подчеркнул, что США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности.

«Если мы это не сделаем, это сделают Россия или Китай, и это недопустимо», — говорится в сообщении Трампа. По его мнению, НАТО станет гораздо сильнее, если у США будет Гренландия, о чем известно Москве и Пекину.

До того, 12 января, Трамп заявил, что Гренландию обороняют только две собачьи упряжки, тогда как «повсюду находятся» русские и китайские эсминцы и подводные лодки.

