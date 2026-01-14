закрыть
В Гомеле электрик устроил восемь замыканий в чужой квартире и сжег технику

6
  • 14.01.2026, 21:23
  • 2,752
Коммунальники не спешат возмещать ущерб.

Обычное утро 2 декабря обернулось для жительницы дома № 3 по улице Богданова в Гомеле целым месяцем страха за собственную жизнь. Виной всему — визит электрика к соседям, который закончился коммунальным фиаско и выходом из строя половины домашней техники. Подробности истории она рассказала «Сильным Новостям».

«Услышала резкий хлопок из микроволновки»

Все началось около 9 часов утра. В квартире девушки внезапно погас свет — в это время работали стиральная и посудомоечная машины. Выйдя на площадку, гомельчанка увидела электрика, который возился в соседском щитке.

Далее на кухне раздался хлопок — «взорвалась» микроволновка. Хозяйка снова выбежала к мастеру, но тот сказал, что сам ничего не понимает.

Несмотря на звонки в службу 115 с просьбой отстранить специалиста, работы продолжились. Итог — еще 5−6 коротких замыканий подряд, в результате которых перегоревшие кофемашина, СВЧ, пароочиститель, роутер вместе с проводами, розетка на кухне.

Микроволновку позже отремонтировали, а по по остальной технике тишина, говорит гомельчанка. Она запросила отчет по расследованию, но получила отказ.

«В предоставлении информации о расследовании инцидента мне официально отказали. Деньги за ущерб отдавать не хотят. Электрик за свой счет починил только микроволновку, а по остальной технике — молчание», — делится пострадавшая.

Месяц жизни в страхе

Помимо финансовых потерь, ситуация ударила по нервам. После замыканий старая проводка в квартире может преподнести любой «сюрприз». Девушка записалась на прием к начальнику ЖЭУ, но он туда не пришел.

«Месяц живу в панике. Мне просто страшно уходить на работу — боюсь, что квартира загорится. Никто не проверил, в каком состоянии провода после случившегося. Это просто страшно», — говорит девушка.

Мириться со всем гомельчанка не намерена. Она планирует подавать иск в суд на возмещение морального и материального вреда. Также думает про заявление в прокуратуру с требованием проверить деятельность руководства коммунального хозяйства, которое допускает к работе таких специалистов.

Журналисты обратились за комментарием в ЖЭУ. В правовом отделе ответили, что действуют по закону и в течение двух недель после случившегося провели заседание комиссии по возмещению ущерба, после чего направили пострадавшей письменный ответ. Там сообщили, что признают вину электрика и не отказываются от выплат.

Для этого гомельчанке нужно предоставить документы из сервисных центров, куда она обращалась для ремонта техники — с указанием потраченных сумм.

Микроволновку уже отремонтировали и с гарантийным сроком обратно доставили по акту, «в котором она расписалась, претензий не имеет». Ждут документы по кофемашинке и остальному.

«В случае, если она не сможет предоставить эти документы, то решение о добровольном возмещении ущерба нашим предприятиям, конечно, рассматриваться не будет», — сказали на предприятии.

И добавили, что гомельчанка вправе обратиться в суд, если не согласна урегулировать спор в добровольном порядке.

