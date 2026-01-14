закрыть
14 января 2026, среда
Начинается очередной ремонт на первом энергоблоке Белорусской АЭС

1
  • 14.01.2026, 21:46
Начинается очередной ремонт на первом энергоблоке Белорусской АЭС

Уже четвертый по счету.

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что 15 января первый энергоблок Белорусской атомной электростанции будет выведен в очередной, уже четвертый по счету, планово-предупредительный ремонт. Это часть ежегодной ремонтной кампании, которая проводится для поддержания надежной и безопасной работы атомной станции.

В ведомстве уточнили, что ремонт первого энергоблока начнется практически сразу после того, как второй энергоблок завершит свой плановый ремонт, будет подключен к электросети и выйдет на номинальную мощность. Таким образом, ремонты на двух энергоблоках проводятся поочередно, без длительных перерывов.

Одним из важнейших этапов запланированных работ станет перегрузка ядерного топлива в реакторе. В ходе этой процедуры часть тепловыделяющих сборок, которые уже отработали свой ресурс, заменят на новые. Кроме того, специалисты проведут масштабную диагностику и техническое обслуживание более десяти тысяч единиц оборудования и систем.

Проверки затронут реакторное и турбинное оборудование, электротехнические и вентиляционные системы, а также средства автоматики и контроля. Особое внимание будет уделено эксплуатационному контролю состояния металла и сварных швов.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что такие ремонты на каждом энергоблоке БелАЭС проводятся один раз в год. Их цель — обеспечить стабильную работу станции и сохранить основные технические параметры оборудования.

При этом отмечается, что планово-предупредительные ремонты являются обычной международной практикой для атомных электростанций, а их продолжительность может варьироваться в зависимости от сложности и объема работ.

По официальным данным, за все время эксплуатации первый энергоблок Белорусской АЭС уже выработал более 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Ранее, 10 января, Министерство энергетики сообщило о завершении ремонта второго энергоблока и его подключении к сети. Работы на нем продолжались 57 дней. Предыдущий, третий планово-предупредительный ремонт первого энергоблока проходил с начала декабря 2024 года до конца января 2025‑го и занял 55 дней.

