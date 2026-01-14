Глава МИД Германии и конгрессмены США обсудили поддержку Украины 14.01.2026, 22:08

Подробности.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время визита в США встретился с членами Сената и Палаты представителей Конгресса США, с которыми обсудил, среди прочего, дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

«Отношения Германии с США являются исторически сложившимися и настолько многогранными, как почти ни с одной другой страной. В Вашингтоне министр иностранных дел Германии сегодня встретился с парламентариями Сената и Палаты представителей США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения тесного сотрудничества между Берлином и Вашингтоном, в частности в вопросе помощи Украине, необходимы «широкий консенсус и широкая политическая поддержка».

«Для того, чтобы и в дальнейшем иметь возможность так тесно сотрудничать, в частности в вопросе поддержки Украины, нужен широкий консенсус и широкая политическая поддержка - в том числе в парламенте», - добавили в министерстве.

