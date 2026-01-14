закрыть
15 января 2026, четверг, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В церкви под Минском нашли американский «Винчестер»

3
  • 14.01.2026, 22:15
  • 5,988
В церкви под Минском нашли американский «Винчестер»

Фотофакт.

Под церковным полом в деревне Раков Воложинского района обнаружили американскую винтовку. Это «Винчестер» с рычагом. Об этом 14 января сообщил в Facebook настоятель храма Преображения Господня Сергей Лепин.

«Сегодня мы разоружились… Во время ремонтно-строительных работ под полом в нашем храме рабочие обнаружили вот такой замечательный экземпляр… Winchester Model 1895 — американская магазинная винтовка с рычажным взводом, разработанная Джоном Браунингом и запущенная в производство компанией „Винчестер“ в 1895 году», — написал Лепин.

В 1915−17 годах около 300 тысяч таких винтовок было изготовлено для Русской императорской армии, со складских запасов царского времени они попадали на вооружении Красной гвардии и Красной армии.

«Во время Второй мировой войны в подвалах нашего храма прятались и выхаживались раненые партизаны. Видимо, это от них к нам и прилетел такой вот неожиданный привет.

К сожалению, по закону такие вещи нельзя оставлять для местных музеев. Вызвали милицию и сдали. Нейкія мы зусім не партызаны», — сообщил Лепин.

Отметим, что Winchester Model 1895 — это наследник легендарной и тоже рычажной Winchester Model 1873. Это оружие пользовалось огромной популярностью, известно как «ружье, завоевавшее Запад». Увидеть его часто можно, например, в вестернах.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип