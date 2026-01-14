В церкви под Минском нашли американский «Винчестер» 3 14.01.2026, 22:15

5,988

Фотофакт.

Под церковным полом в деревне Раков Воложинского района обнаружили американскую винтовку. Это «Винчестер» с рычагом. Об этом 14 января сообщил в Facebook настоятель храма Преображения Господня Сергей Лепин.

«Сегодня мы разоружились… Во время ремонтно-строительных работ под полом в нашем храме рабочие обнаружили вот такой замечательный экземпляр… Winchester Model 1895 — американская магазинная винтовка с рычажным взводом, разработанная Джоном Браунингом и запущенная в производство компанией „Винчестер“ в 1895 году», — написал Лепин.

В 1915−17 годах около 300 тысяч таких винтовок было изготовлено для Русской императорской армии, со складских запасов царского времени они попадали на вооружении Красной гвардии и Красной армии.

«Во время Второй мировой войны в подвалах нашего храма прятались и выхаживались раненые партизаны. Видимо, это от них к нам и прилетел такой вот неожиданный привет.

К сожалению, по закону такие вещи нельзя оставлять для местных музеев. Вызвали милицию и сдали. Нейкія мы зусім не партызаны», — сообщил Лепин.

Отметим, что Winchester Model 1895 — это наследник легендарной и тоже рычажной Winchester Model 1873. Это оружие пользовалось огромной популярностью, известно как «ружье, завоевавшее Запад». Увидеть его часто можно, например, в вестернах.

