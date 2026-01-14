закрыть
15 января 2026, четверг, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли секрет здоровья бразильских долгожителей

  • 14.01.2026, 23:01
  • 1,326
Ученые раскрыли секрет здоровья бразильских долгожителей

Все дело в иммунитете?

Ученые Университета Сан-Паулу (Бразилия) выяснили, что у долгожителей иммунитет работает иначе, чем у большей части населения, снижая риски возрастных заболеваний и повышая устойчивость к инфекциям. Результаты работы опубликованы в журнале Genomic Press.

В исследовании приняли участие более 140 человек. В число испытуемых вошли люди старше 100 лет, а также 20 «супердолгожителей» — их возраст превышал 110 лет. Анализ иммунных клеток показал, что организм таких людей лучше справляется с переработкой поврежденных белков и очисткой тканей от клеточного «мусора».

Эти процессы играют ключевую роль в защите от хронического воспаления и считаются важным фактором развития деменции, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. У долгожителей такие механизмы сохраняют высокую эффективность даже в глубокой старости.

Еще одной неожиданной находкой стала особая адаптация Т-лимфоцитов CD4+. У бразильских долгожителей эти клетки частично берут на себя функции клеток-киллеров CD8+ — они способны напрямую атаковать потенциально опасные клетки и патогены. Подобное поведение иммунных клеток встречается крайне редко у людей обычного возраста и считается признаком необычно «гибкой» иммунной системы.

По словам исследователей, именно эти особенности могли сыграть решающую роль в период пандемии COVID-19. Иммунная система участников исследования быстро формировала нейтрализующие антитела. Трое долгожителей, переболевших коронавирусной инфекцией в 2020 году — еще до появления вакцин, — полностью восстановились без тяжелых последствий.

Авторы работы уже начали создавать клеточные модели, которые позволят подробнее изучить защитные механизмы иммунитета долгожителей. В перспективе это может помочь разработать подходы, направленные на замедление иммунного старения и продление здоровой жизни у более широкой популяции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип