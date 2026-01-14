В Каспийском море потерпело бедствие иранское судно 14.01.2026, 23:38

СМИ связывают его с поставками оружия в РФ.

14 января в Каспийском море потерпел крушение иранский сухогруз Rona, проинформировало министерство иностранных дел Туркменистана.

«Береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. Государственными органами Туркменистана [...] были предприняты все необходимые меры по спасению людей», – говорится в сообщении.

Turkmenistan MFA says its coast guard and emergency services rescued 14 crew from the distressed Iranian-flagged cargo ship Rona in the Caspian Sea after an SOS call. pic.twitter.com/T18Uh5zIFD — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 14, 2026

Туркменские дипломаты отметили, что «в результате своевременно проведенных мероприятий» были спасены все 14 человек, которые находились на судне.

«По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии», – указали в МИД.

По данным сервиса отслеживания судов VesselFinder, последний порт, где было иранское судно, – российская Астрахань.

Российское издание «Важные истории» сообщило сегодня, что Rona с октября 2024 года по декабрь 2025-го 20 раз заходило в порты российских городов Астрахани, Махачкалы и Азова, а ходило туда из иранских портов Амирабад и Анзели.

Медиа напомнило, что в 2023 году CNN писал, что именно между Астраханью и Амирабадом с Анзели проходит основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в РФ.

По этому маршруту, по данным The Wall Street Journal, в Россию доставляли сотни тысяч артиллерийских снарядов и другие боеприпасы.

В соцсетях публикуют фото якобы тонущего судна, однако достоверность изображения не подтверждена.

