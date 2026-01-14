закрыть
15 января 2026, четверг, 0:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трампу предоставили список целей для удара по Ирану

  • 14.01.2026, 23:54
Трампу предоставили список целей для удара по Ирану

США могут ударить по 50 военным целям.

Организация «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану. Об этом пишет Daily Mail.

«Некоммерческая организация «Вместе против ядерного Ирана», базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник», — говорится в сообщении.

По данным источника, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип