Трампу предоставили список целей для удара по Ирану 14.01.2026, 23:54

США могут ударить по 50 военным целям.

Организация «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) предоставила администрации президента США Дональда Трампа карту с 50 военными целями для возможных ударов по Ирану. Об этом пишет Daily Mail.

«Некоммерческая организация «Вместе против ядерного Ирана», базирующаяся в Вашингтоне, составила досье из 50 целей и передала его представителям Белого дома утром в понедельник», — говорится в сообщении.

По данным источника, в документе раскрываются точные координаты штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что знает, каким может быть характер военных действий против Ирана со стороны США, при этом он уточнил, что по этому поводу еще предстоит принять решение.

