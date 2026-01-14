В РФ вдова российского оккупанта умерла в день его похорон
- 14.01.2026, 3:13
Похожие случаи в семьях российских оккупантов были и раньше.
В Каменске-Уральском в Свердловской области РФ женщина скончалась в день похорон своего мужа, ликвидированного на фронте в Украине. Об этом сообщил новостной портал E1.ru.
Как стало известно журналистам, муж россиянки погиб 26 декабря 2025 года. О трагедии женщина узнала 30 декабря и тяжело переживала потерю. 8 января, в день похорон оккупанта, было найдено бездыханное тело самой женщины. У нее остались старший сын и дочь от первого брака, а также младшая дочь от погибшего супруга. Причины смерти женщины не называются.
До этого сообщалось, что жительница Забайкалья скончалась на могиле сына, погибшего на войне против Украины. Ее тело нашла бригада, копающая могилы. Через несколько дней умер и ее старший сын.