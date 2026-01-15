закрыть
15 января 2026
Умер бывший президент Кипра

  • 15.01.2026, 1:06
Умер бывший президент Кипра
Георгиос Василиу

Георгиос Василиу возглавлял Кипр с 1988 по 1993 год.

Третий президент Кипра Георгиос Василиу ушел из жизни на 95-м году жизни. Об этом сообщила в социальной сети X его вдова Андрулла.

По ее словам, Василиу умер вечером 13 января после двух лет борьбы с тяжелой болезнью. Он ушел мирно, находясь в окружении своей семьи в Центральной больнице Никосии, куда его госпитализировали 6 января.

Действующий, восьмой, президент Кипра Никос Христодулидис выразил официальные соболезнования семье экс-главы государства. По его мнению, имя Василиу стало синонимом экономического, социального прогресса и развития Кипра во всех сферах.

Георгиос Василиу возглавлял Кипр с 1988 по 1993 год. Он родился 30 мая 1931 года в Фамагусте в семье врача и члена ЦК Коммунистической партии Кипра, который участвовал в гражданской войне в Греции. Образование получил в Будапеште и Лондоне.

В годы правления Василиу на острове были проведены реформа налогообложения и основан Университет Кипра. При нем остров подал заявку на членство в Европейском союзе и успешно вошел в состав ЕС в 2004 году.

