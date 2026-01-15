Дании не удалось изменить позицию США по Гренландии 15.01.2026, 4:00

У сторон «фундаментальные разногласия».

Дании и США не удалось договориться по вопросу Гренландии. Об этом на брифинге 14 января по итогам встречи в Белом доме с американской делегацией заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, его цитирует CNN.

По словам Расмуссена, он и его гренландская коллега Вивиан Моцфельдт провели «откровенный, но в то же время конструктивный разговор» с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, однако их «взгляды по-прежнему различаются».

США, Дания и Гренландия решили создать рабочую группу высокого уровня, чтобы изучить, можно ли найти «общий путь вперед», поскольку сохраняются «фундаментальные разногласия» с администрацией американского президента Дональда Трампа по поводу будущего острова, который является автономией Дании, рассказал глава датского МИД.

Как указал Расмуссен, стороны «договорились, что имеет смысл на высоком уровне сесть за стол переговоров и изучить, существуют ли возможности учесть опасения президента, одновременно уважая красные линии Королевства Дания».

Как отметил датский министр, обсуждения в Белом доме были сосредоточены на том, «как обеспечить долгосрочную безопасность Гренландии».

«Должен сказать, что президент ясно обозначил свою позицию, и она отличается от нашей», – признал Расмуссен.

Он добавил, что «идеи, которые не уважают территориальную целостность Дании и право народа Гренландии на самоопределение», являются «совершенно неприемлемыми».

«Таким образом, у нас по-прежнему сохраняются фундаментальные разногласия, но мы также согласны с тем, что у нас есть разные мнения, и поэтому мы, тем не менее, продолжим диалог», – подчеркнул Расмуссен.

Ожидается, что рабочая группа проведет первое заседание «в течение ближайших недель», резюмировал он.

