Белорусам тоже приостановят выдачу иммиграционных виз США 15.01.2026, 6:14

Опубликован список стран.

США на неопределенный срок приостанавливают оформление иммиграционных виз для граждан 75 стран, в том числе Беларуси, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Речь идет об иммиграционных визах — для работы в США или воссоединения с семьей. Неиммиграционные визы (туристические, студенческие и другие категории временных виз) под это решение не подпадают. В частности, ограничения не затронут поездки на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США этим летом.

Приостановка вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенное время.

Как ранее сообщалось, решение принято на фоне ужесточения проверок по так называемому принципу public charge — норме иммиграционного законодательства, позволяющей отказать во въезде лицам, которые, по мнению властей, могут стать нагрузкой для социальной системы США.

Представитель Госдепартамента Томми Пигготт заявил, что ведомство намерено использовать свои давние полномочия, чтобы признавать нежелательными потенциальных иммигрантов, которые могут «эксплуатировать щедрость американского общества» и пользоваться социальными пособиями.

По его словам, оформление иммиграционных виз для этих 75 стран будет приостановлено, пока Госдепартамент пересматривает процедуры, направленные на недопущение въезда иностранцев, которые могут претендовать на социальную помощь и другие государственные льготы.

Часть стран из этого списка уже ранее фигурировала в расширенном перечне государств, подпадающих под ограничения на въезд в США.

По данным источника, под приостановку оформления иммиграционных виз попали, кроме Беларуси, следующие страны: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Северная Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

