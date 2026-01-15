Иран закрыл свое воздушное пространство 15.01.2026, 8:25

1,722

А Британия — посольство в Тегеране.

Иран выпустил официальное уведомление — NOTAM — о закрытии своего воздушного пространства для гражданских самолетов. Исключение действует для международных рейсов, которые следуют в страну или из нее по специальному разрешению, пишет Би-би-си.

Сообщается также о приведении Воздушно-космических сил КСИР и ПВО Ирана в состояние повышенной готовности.

В то время как президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о военной акции против Ирана за жестокое подавление антиправительственных протестов, Пентагон сокращает численность персонала на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Официальные лица сообщили CBS, американскому партнеру Би-би-си, что частичный вывод американских войск служит превентивной мерой.

Аль-Удейд — одна из важнейших американских военных баз на Ближнем Востоке, там постоянно дислоцируется около 10 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников.

Иранские власти пригрозили нанести удары по американским военным базам в регионе в случае атаки США.

По информации Би-би-си, с авиабазы Аль-Удейд выводится и часть британского военного персонала.

Британия также временно закрыла свое посольство в Тегеране, оно будет работать удаленно.

Посол Великобритании и все сотрудники диппредставительства были эвакуированы на основании оценки ситуации и решения, отдающего приоритет безопасности персонала, сообщил представитель британского правительства.

По данным правозащитных групп, в ходе жестоких репрессий иранских властей было убито более 2400 антиправительственных демонстрантов.

На этой неделе Дональд Трамп предупредил, что США предпримут «очень жесткие действия» против Ирана, если власти казнят протестующих.

В среду он заявил, что, по данным его администрации, «убийства в Иране прекращаются, планов казней нет».

Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что информация поступила от «очень важных источников с другой стороны», и он надеется, что эти сообщения правдивы.

Президента США также спросили, исключены ли теперь военные действия, на что он ответил: «Мы будем наблюдать и смотреть, как будет развиваться ситуация».

Иран заявил, что ответит на нападение со стороны США. В среду, выступая на телеканале Fox News, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Дональд Трамп в июне прошлого года совершил ошибку, отдав приказ о бомбардировке Ирана: «Знайте, если вы попытаетесь повторить неудачный опыт, вы получите тот же результат».

Базирующаяся в США иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что на данный момент подтверждены убийства 2403 протестующих, включая 12 детей. По ее данным, во время беспорядков было арестовано по меньшей мере 18 434 человек.

Amnesty International заявляет о «массовых убийствах, совершенных в беспрецедентных масштабах», ссылаясь на «проверенные видеозаписи и достоверную информацию от очевидцев в Иране».

Организация призвала государства-члены ООН «признать преступления, совершенные силами безопасности» во время протестов.

