15 января 2026, четверг
Макрон подтвердил отправку войск Франции в Гренландию

  • 15.01.2026, 8:33
Эммануэль Макрон

Операция получила название «Арктическая выносливость».

Франция объявила о готовности участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии, которые организует Дания, первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Об этом говорится в публикации президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Х.

Франция присоединяется к учениям в Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна примет участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

По его словам, операция получила название «Арктическая выносливость», а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения.

Цель и масштабы учений

По словам Макрона, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.

После отправки первых подразделений последует прибытие дополнительных военных контингентов, что позволит провести комплексные тренировки в различных климатических и тактических условиях.

Контекст и значение

Учения в Гренландии проводятся на фоне усиливающейся конкуренции за влияние в Арктике и необходимости демонстрации готовности стран НАТО к совместным действиям.

Франция подчеркивает важность координации с союзниками и готовности к защите стратегически значимых территорий в северных широтах.

