15 января 2026, четверг, 9:56
Главный дипломат ЕС в Европарламенте сделала внезапное заявление

1
  • 15.01.2026, 8:41
  • 6,270
Главный дипломат ЕС в Европарламенте сделала внезапное заявление
Кая Каллас

Кая Каллас считает, что ситуация в мире к этому располагает.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте заявила, что текущая ситуация в мире выглядит настолько сложной, что это «хороший момент», чтобы начать пить.

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что высказывание прозвучало в ходе неформальной дискуссии, которая проходила после того, как евродепутаты начали поздравлять друг друга с наступлением нового года.

По словам двух источников, присутствовавших при разговоре, Каллас отметила, что не является любителем алкоголя, однако текущие события в мире заставляют по-новому оценивать происходящее.

Международный контекст

Авторы публикации отмечают, что заявление было сделано на фоне напряженных международных процессов.

В это же время представители Гренландии и Дании проводили переговоры с вице-президентом США Джей Ди Венсом и государственным секретарем Марко Рубио.

Темой обсуждения стали заявления Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией.

В материале подчеркивается, что комментарий прозвучал в период активных дискуссий о безопасности в Арктическом регионе и роли США в этих процессах.

