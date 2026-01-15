закрыть
«Прихожу на биохимию, а там говорят: нет реактивов»

2
  • 15.01.2026, 8:49
  • 2,066
«Прихожу на биохимию, а там говорят: нет реактивов»

Белорусы сравнили государственную и частную медицину.

«Салідарнасць» спросила у белорусов, пользуются ли они частной медициной, каких специалистов посещают чаще всего и почему. Имена всех собеседников изменены.

В конце прошлого года Минздрав временно приостановил лицензию на оказание услуг крупного частного медицинского центра «Альфамед». Заработает ли медцентр снова и когда это случится — пока неизвестно.

Ранее подобное случалось и с другими учреждениями — «ЛОДЭ», «Нордин», «Клиника А1» и «Новое зрение» тоже оставались без лицензий, причем две последние позже были ликвидированы.

Ангелина, 33 года. «Терапевт сказала, чтобы УЗИ делала платно»

— В частные клиники хожу чаще, чем в поликлинику, потому что там нет таких очередей. Когда стоит выбор: ждать три месяца или сходить на днях, но заплатить 55 рублей, я лучше отдам эти деньги.

В госполиклинике, бывало, запишусь за месяц к терапевту, а за день мне звонят и говорят, что запись отменяется и мне надо записываться на другую дату.

А к таким специалистам как нефролог или невролог в поликлинике можно попасть только через направление терапевта. И то, невролог у нас только в РНПЦ. Терапевт сказала, чтобы УЗИ делала платно, так как нет талонов. После нужна была консультация, но ждать надо было три месяца. Пошла в ЛОДЭ.

Летом нужно было попасть к травматологу — по живой очереди просидела три часа. На повторную консультацию с результатами УЗИ, которое сделала платно, уже пошла к частную клинику. К гинекологу и стоматологу всегда хожу только в частные центры. Родственники и друзья из окружения в основном тоже.

Ирина, 53 года. «70 на 30 в пользу частной медицины»

— Хочется дожить до событий, которых все ждут. Так что наша семья на себя не забивает. Где можно сэкономить — экономим и ходим в поликлинику, где нет — обращаемся в частные центры. Я бы сказала, что сейчас у нас где-то 70 на 30 в пользу частной медицины.

В поликлинике делаю общий анализ крови, мочи, флюорографию, маммографию и гинекологические анализы. Гинеколог прямым текстом говорит, что на УЗИ молочных желез надо записываться платно, хотя я принимаю менопаузальную терапию и мне положено такое УЗИ раз в год. Но так как талонов нет, проще отдать 30 рублей, чем ждать.

Колоноскопию и ФГДС тоже делаем в частных клиниках. В поликлиниках всегда очереди, листы ожиданий. Медсестра прямо говорит, что нет талонов. Но я в таком случае бываю скандалисткой. Раз в год мне положено УЗИ брюшной полости, к тому же нравится врач-узист, а она платно не принимает. По закону в течение 90 дней должны дать талон, а так как мне не горит, то в декабре стала на очередь, чтобы сходить в марте.

У мужа на работе страховка в частный центр, которая все погашает. Но там, бывает, врачи навязывают ненужные анализы. Частная медицина не гарантирует, что выйдешь с правильным диагнозом. Поэтому считаю, что надо идти не в центр, а к определенному врачу. Я как раз и занимаюсь поисками, смотрю рекомендации, мониторю чаты, чтобы выбрать заинтересованного врача, который дотошно посмотрит на все анализы.

Если частных клиник станет меньше, конечно, это повлияет на нашу жизнь. В поликлиниках сейчас даже не все анализы сдашь — недавно прихожу на биохимию, а там говорят: нет реактивов. Сами медсестры подтвердили, что раньше такого не было.

Врачи в поликлиниках долго не задерживаются — приходишь к молодому, понравился, а когда через время хочешь попасть повторно — его уже нет. Видимо, толковые отрабатывают после университета и уходят.

Инесса, 45 лет. «Мужу перед операцией сказали сделать КТ, а талонов не было»

— Я делаю УЗИ брюшной полости, молочных желез и по гинекологии в одном частном центре уже несколько лет.

Во-первых, доверяю конкретному узисту — он нашел у меня онкологию на начальной стадии.

Во-вторых, это удобно — позвонила, записалась, пришла.

Чтобы сделать УЗИ в поликлинике, надо сначала записаться к гинекологу, а потом еще несколько раз сходить в поликлинику. Да и не факт, что талон будет совпадать с днем цикла, когда надо делать обследование.

В поликлинику тоже хожу, но редко. У нас есть не все специалисты. Например, нет уролога, а талон на маммографию дают в другую поликлинику. Кстати, замечаю, что талонов, бывает, нет, а когда приходишь на прием — коридор пустой.

Из-за онкологии Инесса раз в полгода-год делает КТ в поликлинике. Чтобы сделать обследование, она заранее записывается. А вот когда надо было сделать срочно, талона не оказалось — пришлось делать платно.

— Недавно и мужу пришлось делать платно КТ. Надо было ложиться в больницу на операцию, но сделать КТ сказали до госпитализации. Очень странно, неужели в больнице не могли сделать? Ждали очереди несколько дней: талонов не было, а времени уже не оставалось, поэтому муж пошел в частную клинику.

Маргарита, 25 лет. «Хожу в поликлинику, мне не проблема подождать»

— Я привыкла ходить в поликлинику еще со времен, когда там работал мой папа. Считаю, что единственное различие между частной и государственной медициной — это отношение к пациенту. Мне на отношение все равно — главное, чтобы сказали, что все хорошо или нашли причину недуга. А врачи ведь и там, и там одни и те же — многие совмещают работу в поликлинике и частном центре.

Что касается очередей, то мне не проблема подождать, так как хронических заболеваний нет.

В частные центры обращаюсь только чтобы сдать анализ на витамин Д или проверить железо. В остальном хожу в государственные центры, в том числе на платные приемы, если в моей поликлинике нет какого-то специалиста.

Зубы лечу только платно, потому что бесплатная пломба плохого качества.

Максим, 26 лет. «У многих сейчас есть страховки»

— Нечасто пользуюсь медицинскими услугами. Если надо срочно попасть к врачу, тогда, конечно, иду в частную. Там же лечу зубы. В поликлинике надо ждать минимум две недели.

Анализы тоже сдаю в частном центре. Вообще, сейчас у многих есть страховки, которые покрывают определенные услуги в частных медцентрах. Такие есть даже у работников государственных фирм, заводов. Правда, обычно это какой-то базовый пакет, а за дополнительные анализы надо платить самому.

Людмила, 66 лет. «И в частных центрах бывает очередь»

— Я частый гость поликлиники, так как у меня сахарный диабет и проблемы с сердцем. Недавно лежала в больнице. Соседка по палате иногда нарекала на нашу бесплатную медицину. Но по факту ей там сделали столько обследований, что платно она бы вряд ли их потянула.

Но в целом, да — здесь как повезет. Например, я ни разу не делала платно КТ, талон всегда давали быстро — ждала не дольше недели. А родственница с онкологией могла ждать месяц и в итоге делала платно.

К тому же у нас в поликлинике практически нет узких специалистов. Могут предложить записываться в другие места и ждать очереди. Для меня это долго и муторно, а скандалить с врачами я тоже не люблю, — проще сходить в частный центр.

В частных клиниках Людмила обычно делает УЗИ брюшной полости, малого таза и щитовидной железы. Также она периодически посещает флеболога и ревматолога.

— Но, знаете, и в частных центрах бывает очередь. В «Нордине» иногда месяц на месяц вперед. Но в целом частная медицина, конечно, спасает. И не скажу, что сильно дорого.

Платными услугами в государственной поликлинике тоже пользуюсь. Недавно ставила холтер. По результатам нужна была консультация кардиолога, но его в поликлинике нет. Чтобы не ехать в другую, куда предлагали талон, записалась на платный прием в свою за 20 рублей.

