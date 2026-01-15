Трамп объявил о новом партнерстве США и Венесуэлы 2 15.01.2026, 9:10

Американский лидер провел переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень плодотворный» разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

«Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться», - отметил американский президент.

Трамп сообщил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. Он подчеркнул, что потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.

Трамп также выразил уверенность, что Венесуэла имеет шансы вернуться к экономическому росту и процветанию.

«Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!» - написал Трамп.

