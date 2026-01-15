закрыть
15 января 2026, четверг, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о новом партнерстве США и Венесуэлы

2
  • 15.01.2026, 9:10
  • 1,726
Трамп объявил о новом партнерстве США и Венесуэлы
Делси Родригес

Американский лидер провел переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень плодотворный» разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.

«Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться», - отметил американский президент.

Трамп сообщил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. Он подчеркнул, что потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.

Трамп также выразил уверенность, что Венесуэла имеет шансы вернуться к экономическому росту и процветанию.

«Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!» - написал Трамп.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип