Трамп объявил о новом партнерстве США и Венесуэлы

Трамп объявил о новом партнерстве США и Венесуэлы2
- 15.01.2026, 9:10
- 1,726
Американский лидер провел переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень плодотворный» разговор с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Об этом говорится в сообщении Трампа в соцсети Truth Social.
«Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться», - отметил американский президент.
Трамп сообщил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. Он подчеркнул, что потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.
Трамп также выразил уверенность, что Венесуэла имеет шансы вернуться к экономическому росту и процветанию.
«Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!» - написал Трамп.