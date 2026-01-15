ВВС: Россия создала новую сеть для вербовки иностранцев в армию с помощью привлекательных женщин 1 15.01.2026, 9:22

Мужчин из бедных стран заманивают в армию оккупантов улыбчивые собеседницы.

Иностранцев из бедных стран заманивают в ряды армии российских оккупантов привлекательные женщины. Об этом говорится в расследовании ВВС.

Издание рассказало историю мужчины из Сирии, который именно таким образом оказался на войне против Украины. По его словам, он воюет уже 9 месяцев, а записаться в армию ему помогла женщина по имени Полина Александровна Азарных. Она обещала ему прибыльную работу и российское гражданство. Строитель из Сирии согласился на предложение незнакомой женщины, которая обещала ему тыловую должность в армии РФ, если он заплатит за это 3000 долларов. Он рассказал журналистам, что отказался платить, поскольку его отправили в бой всего через 10 дней после прибытия в армию РФ. Вместо этого она сожгла его паспорт и прислала ему видео.

Он утверждает, что пытался отказаться участвовать в войне, но его командиры угрожали убить или посадить его в тюрьму.

BBC выяснило, как 40-летняя бывшая учительница Азарных использует канал Telegram, чтобы заманивать молодых мужчин, часто из бедных стран, в ряды российской армии. В своих улыбчивых видеообращениях и оптимистичных публикациях бывшая учительница предлагает «однолетние контракты» на «военную службу».

Издание обнаружило почти 500 случаев, когда она предоставляла документы, называемые приглашениями, позволяющие получателю въехать в Россию для поступления в ряды вооруженных сил. «Эти документы были предназначены для мужчин, преимущественно из Сирии, Египта и Йемена, которые, судя по всему, прислали ей данные своих паспортов, чтобы вступить в ряды вооруженных сил», – говорится в статье.

Однако многие из них рассказывали, что женщина обманывала мужчин. Двенадцать семей рассказали журналистам о молодых мужчинах, которых «она завербовала и которые сейчас погибли или пропали без вести».

«Трудно определить, сколько иностранцев вступили в ряды российской армии. Анализ BBC, в котором рассматривалось количество погибших и раненых иностранцев, свидетельствует, что, вероятно, вступило не менее 20 000 человек, в частности из таких стран, как Куба, Непал и Северная Корея», - добавили авторы.

Отмечается, что подобная схема достаточно распространена. Подобные лица являются «частью сети неформальных вербовщиков».

Масштабные схемы уже не работают

Подобные условия вступления в российскую армию предлагают и другие аккаунты в Telegram, которые ведутся на арабском языке. Один из них содержит сообщения с документами-приглашениями и списками имен, другой рекламирует большие выплаты за вступление в «элитный батальон».

В сентябре кенийская полиция разоблачила «синдикат по торговле людьми», который заманивал кенийцев предложениями работы, но отправлял их воевать против Украины.

В Институте изучения войны рассказали, что некоторые муниципальные и региональные органы власти в России предлагают денежные поощрения в размере до 4000 долларов лицам, таким как специалисты по управлению персоналом и местные жители, которые вербуют россиян или иностранцев на военную службу.

Там напомнили, что ранее Россия использовала для вербовки крупные организации, такие как частная военная группа «Вагнер» и тюремная система, но с 2024 года также «привлекает местных жителей и небольшие компании». В Институте предположили, что «прежние методы вербовки уже не дают такого же количества новобранцев».

