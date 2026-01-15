закрыть
15 января 2026, четверг
США перемещают авианосную ударную группы из Азии на Ближний Восток

  • 15.01.2026, 9:33
На фоне усиления напряженности между администрацией Трампа и режимом в Иране.

США начали перемещение авианосной ударной группы из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, сообщает NewsNation со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что на фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток.

Собеседник журналистов рассказал, что речь идет об ударной группе авианосца «Авраам Линкольн», в составе которой также несколько других боевых кораблей и по меньшей мере одна ударная подводная лодка.

Ожидается, что этот процесс продлится около недели.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

