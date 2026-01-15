США перемещают авианосную ударную группы из Азии на Ближний Восток

США перемещают авианосную ударную группы из Азии на Ближний Восток1
На фоне усиления напряженности между администрацией Трампа и режимом в Иране.
США начали перемещение авианосной ударной группы из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке, сообщает NewsNation со ссылкой на собственные источники.
В материале говорится, что на фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток.
Собеседник журналистов рассказал, что речь идет об ударной группе авианосца «Авраам Линкольн», в составе которой также несколько других боевых кораблей и по меньшей мере одна ударная подводная лодка.
Ожидается, что этот процесс продлится около недели.
14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.