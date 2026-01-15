Ученые сделали сенсационное открытие о гипертонии 15.01.2026, 9:59

Названа причина, о которой раньше даже не догадывались.

Латеральная парафациальная область - это пучок нервов в стволе головного мозга, который контролирует автоматические функции, такие как пищеварение, дыхание и частота сердечных сокращений.

Она также активируется, когда человек смеется, занимается спортом или кашляет, пишет Daily Mail. Но теперь исследователи из Новой Зеландии утверждают, что эта область может также активировать нервы, которые вызывают сужение кровеносных сосудов, что может повысить кровяное давление и привести к гипертонии.

В лаборатории исследователи активировали и подавляли нервы в этой области, отслеживая кровяное давление, и обнаружили, что кровяное давление повышалось, когда латеральная парафациальная область была активна, и понижалось, когда она была подавлена.

Эти нервы, повышающие артериальное давление, являются частью симпатической нервной системы, или непроизвольной нервной системы. Эта система также отвечает за реакцию организма «бей или беги». Исследователи обнаружили, что подавление активности нервов останавливает активный выдох и размягчает стенки кровеносных сосудов, позволяя кровяному давлению вернуться к норме.

Физиолог из Университета Окленда Джулиан Патон, возглавлявший исследование, заявил: «Мы обнаружили новую область мозга, вызывающую высокое кровяное давление. Да, мозг виноват в гипертонии! Мы обнаружили, что при высоком кровяном давлении активируется латеральная парафациальная область, и когда наша команда деактивировала эту область, кровяное давление снизилось до нормального уровня».

Исследование проводилось на крысах, и теперь ученым нужно найти способ проверить это все на людях, чтобы подтвердить свои выводы.

Исследователи уже заявили, что их результаты могут быть использованы для разработки новых методов лечения высокого кровяного давления, направленных на успокоение нервов в головном мозге, которые могут вызывать это заболевание.

При этом, как отметило издание, все больше исследований показывает, что гипертония может быть связана с мозгом, который посылает сигналы всему телу для регулирования частоты сердечных сокращений и размера кровеносных сосудов - и, следовательно, кровяного давления. В частности, исследования, опубликованные в июне 2025 года Онкологическим центром им. М. Андерсона, предполагали, что гипоталамус, область мозга, контролирующая симпатическую нервную систему, может быть связан с высоким кровяным давлением.

Ученые обнаружили, что чрезмерная активность этой области приводит к повышению кровяного давления, увеличивая риск сердечных заболеваний и деменции.

