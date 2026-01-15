На польской границе остановили угнанный Mercedes-Benz, который пытались вывезти в Беларусь 15.01.2026, 10:11

Автомобиль стоит около 120 тысяч евро.

На польско-белорусской границе в пункте пропуска «Тересполь» пограничники остановили автомобиль Mercedes-Benz, который числился в угоне. Об этом сообщает польская пограничная служба, передает «Зеркало».

Автомобиль 2025 года выпуска стоимостью 500 тысяч злотых (около 120 тысяч евро) разыскивался в Польше как угнанный. В автомобиле ехали двое граждан Словакии и один — Грузии.

«В ходе проверки, проведенной пограничниками, было установлено, что проверяемый автомобиль числится в базах данных как угнанный на территории Польши. Кроме того, гражданин Грузии предъявил для проверки поддельное водительское удостоверение», — сообщили пограничники.

По делу было возбуждено досудебное производство. Задержанных мужчин передали сотрудникам городской полиции в Радоме, а автомобиль — в комиссариат полиции в Тересполе.

