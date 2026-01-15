ISW: «Генерал Мороз» начал действовать против РФ 15.01.2026, 10:31

1,620

Но есть еще она причина замедления наступления оккупантов.

Наступление российских войск замедлилось в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года. Эксперты считают, что это произошло из-за ухудшения погоды. Но есть еще она причина.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская армия также прекратила попытки успеть к произвольным срокам к концу 2025 года.

Анализ ISW показывает, что площадь территории Украины, на которой российские войска усилили свое присутствие или продвижение, постепенно уменьшалось:

276,44 км² между 1 и 17 декабря;

89,05 км² между 17 и 31 декабря;

73,82 км² между 31 декабря и 13 января.

Средняя семидневная динамика достижений достигла пика 1-2 декабря, а затем постоянно падала до конца года.

Российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, которые препятствовали операциям украинских беспилотников, и добиться относительно более быстрого продвижения.

Однако ISW ранее отмечали, что эти благоприятные погодные условия не были постоянными.

По их мнению, российские войска, вероятно, испытывают трудности с поддержанием такого быстрого темпа продвижения из-за похолодания, что осложняет возможность России успешно реализовать свою новую наступательную модель, которая в значительной степени опирается на пехотные инфильтрационные операции, требующие преодоления десятков километров пешком с ограниченными запасами.

Российские войска также могли первоначально увеличить темп наступательных операций в декабре 2025 года, чтобы выполнить требования российского военного командования по достижению определенных целей к концу года. Но цели, видимо так и не были достигнуты, и потребность в высоком темпе наступления любой ценой – отпала.

