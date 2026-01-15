ВСУ получили первые трофеи «боевой конницы» армии РФ

ВСУ получили первые трофеи «боевой конницы» армии РФ9
- 15.01.2026, 10:46
Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.
Российская армия начала использовать лошадей для переброски штурмовиков на передовой из-за острой нехватки техники. Об этом ранее сообщали в ВСУ, а теперь появились и первые подтвержденные трофеи, сообщает Dialog.UA со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
На Гуляйпольском направлении украинские военные захватили лошадей, которые до этого использовались российскими подразделениями. Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.
Информация о передвижении российских оккупантов верхом появилась еще в 2024 году. Тогда украинские защитники зафиксировали попытки оккупантов использовать лошадей для захода на позиции.
Причина всего этого абсурда проста: в ВСУ отмечают, что Россия теряет бронетехнику и автомобили настолько быстро, что в штурмовых атаках все чаще применяются примитивные и устаревшие способы передвижения.
Вразити піхоту, але не зачепити коня - нове завдання з зірочкою для 1ОШП ім.Дмитра Коцюбайла, що було виконано "на відмінно".— 1 ОШП (@davinci_army) January 14, 2026
"При проведенні оборонних дій жодна тварина не постраждала" (с) pic.twitter.com/EPub8a9UZp
При этом украинские воины отмечают, что штурмовики на лошадях тоже становятся легкой целью для операторов дронов. При этом идея конных штурмов не возникла спонтанно. Еще в сентябре командир одного из подразделений армии РФ инициировал подготовку специальных конных групп для атак на фронте, об этом тогда открыто писал российский пропагандист Семен Пегов.