ВСУ получили первые трофеи «боевой конницы» армии РФ 9 15.01.2026, 10:46

8,622

Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.

Российская армия начала использовать лошадей для переброски штурмовиков на передовой из-за острой нехватки техники. Об этом ранее сообщали в ВСУ, а теперь появились и первые подтвержденные трофеи, сообщает Dialog.UA со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

На Гуляйпольском направлении украинские военные захватили лошадей, которые до этого использовались российскими подразделениями. Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.

Информация о передвижении российских оккупантов верхом появилась еще в 2024 году. Тогда украинские защитники зафиксировали попытки оккупантов использовать лошадей для захода на позиции.

Причина всего этого абсурда проста: в ВСУ отмечают, что Россия теряет бронетехнику и автомобили настолько быстро, что в штурмовых атаках все чаще применяются примитивные и устаревшие способы передвижения.

Вразити піхоту, але не зачепити коня - нове завдання з зірочкою для 1ОШП ім.Дмитра Коцюбайла, що було виконано "на відмінно".



"При проведенні оборонних дій жодна тварина не постраждала" (с) pic.twitter.com/EPub8a9UZp — 1 ОШП (@davinci_army) January 14, 2026

При этом украинские воины отмечают, что штурмовики на лошадях тоже становятся легкой целью для операторов дронов. При этом идея конных штурмов не возникла спонтанно. Еще в сентябре командир одного из подразделений армии РФ инициировал подготовку специальных конных групп для атак на фронте, об этом тогда открыто писал российский пропагандист Семен Пегов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com