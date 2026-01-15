закрыть
ВСУ получили первые трофеи «боевой конницы» армии РФ

9
  • 15.01.2026, 10:46
  • 8,622
ВСУ получили первые трофеи «боевой конницы» армии РФ

Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.

Российская армия начала использовать лошадей для переброски штурмовиков на передовой из-за острой нехватки техники. Об этом ранее сообщали в ВСУ, а теперь появились и первые подтвержденные трофеи, сообщает Dialog.UA со ссылкой на 1-й отдельный штурмовой полк ВСУ.

На Гуляйпольском направлении украинские военные захватили лошадей, которые до этого использовались российскими подразделениями. Это первый зафиксированный случай, когда такой «транспорт» оккупантов достался украинским бойцам.

Информация о передвижении российских оккупантов верхом появилась еще в 2024 году. Тогда украинские защитники зафиксировали попытки оккупантов использовать лошадей для захода на позиции.

Причина всего этого абсурда проста: в ВСУ отмечают, что Россия теряет бронетехнику и автомобили настолько быстро, что в штурмовых атаках все чаще применяются примитивные и устаревшие способы передвижения.

При этом украинские воины отмечают, что штурмовики на лошадях тоже становятся легкой целью для операторов дронов. При этом идея конных штурмов не возникла спонтанно. Еще в сентябре командир одного из подразделений армии РФ инициировал подготовку специальных конных групп для атак на фронте, об этом тогда открыто писал российский пропагандист Семен Пегов.

