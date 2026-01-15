«Реал» в первом матче Арбелоа сенсационно вылетел от команды из Д2 Испании 3 15.01.2026, 10:52

1,588

Клуб при новом главном тренере в 1/8 финала Кубка Испании уступил «Альбасете».

Мадридский «Реал» в первом матче при новом главном тренере вылетел из Кубка Испании.

Подопечные Альваро Арбелоа в 1/8 финала Кубка уступили «Альбасете», который занимает 17-е место в Сегунде, пишет sport5.by.

Итоговый счет встречи — 2:3.

«Альбасете» — «Реал Мадрид» — 3:2

Голы: 1:0 — Вильяр (42), 1:1 — Мастантуоно (45+3), 2:1 — Хефте (82), 2:2 — Гарсия (90+1), 3:2 — Хефте (90+4)

Таким образом, «сливочные» покинули розыгрыш турнира, не попав в число четвертьфиналистов.

После матча главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что «его футболисты самые замечательные, а Винисиус сегодня показал лучшую версию себя — он был настоящим капитаном!»

Напомним, действующим обладателем трофея является «Барселона», в финале прошлогоднего розыгрыша обыгравшая «Реал» со счетом 3:2.

