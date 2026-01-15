закрыть
15 января 2026, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве состоится презентация книги «Беларусь Натальи Радиной»

  • 15.01.2026, 11:20
В Варшаве состоится презентация книги «Беларусь Натальи Радиной»

Уже завтра.

16 января, в пятницу, в 18:00 в Центре Анджея Вайды (Al. Ujazdowskie 20) в Варшаве пройдет презентация новой книги известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». Будут представлены версии книги на белорусском, украинском и русском языках.

В презентации примут участие автор книги Юрий Фельштинский и главная героиня — Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта «Хартия’97». Ведущим мероприятия будет ксендз Вячеслав Борок. Гости смогут задать вопросы и пообщаться с участниками встречи.

Юрий Фельштинский — автор известных книг «ФСБ взрывает Россию», «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина», «Третья мировая. Битва за Украину».

Книга «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» — это история современной Беларуси, описанная через жизнь одного человека: белорусской журналистки и политика Натальи Радиной, главного редактора ведущего белорусского оппозиционного сайта «Хартия’97» (Charter97.org).

Прочитав эту книгу читатель станет свидетелем революционных событий и протестного движения, начавшихся в Беларуси в 1995 году и не затухающих по сей день, ознакомится с летописью многочисленных политических убийств, организованных белорусскими спецслужбами по указанию диктатора Лукашенко, вместе с Радиной окунется в ее тюремные будни, ощутит радости ее освобождения и сложности уникального побега от КГБ из Беларуси, окажется очевидцем ярких и незабываемых встреч с такими известными современниками как Станислав Шушкевич, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другими.

Читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, — с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО.

Но главный вывод, который может сделать читатель, заключается в том, что, несмотря на временные поражения и пролитую кровь, аресты и казни последних десятилетий, отсутствие реальной помощи извне, белорусская демократия жива, а белорусы продолжают бороться за свободу.

Книга будет интересна не только историкам, журналистам и политологам, изучающим Беларусь, но и широкому кругу читателей

Презентация состоится 16 января, в пятницу, в 18:00

Адрес: Варшава, Центр Анджея Вайды, Al. Ujazdowskie 20

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип