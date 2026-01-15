«Нептуны» и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

«Нептуны» и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны1
- 15.01.2026, 11:28
Особенно «досталось» Брянской области.
С вечера 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о якобы сбитых 34 дронах, большинство из которых атаковали Ростовскую область, передает «Главред».
Также беспилотники заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.
Что известно об атаке на Брянскую область
Ночью пресловутая российская ПВО работала над тем, чтобы сбить не только дроны, но и ракеты над Брянской областью. Об этом, по крайней мере, утверждают местные власти, по информации которых на область летели украинские ракеты «Нептун».
Губернатор Александр Богомаз сообщил о якобы сбитых 6 беспилотниках и 2 управляемых ракетах большой дальности.
«В результате отражения атаки в Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», - добавил чиновник.
Что известно об атаке на Оренбургскую область
В Сети также появились кадры, подтверждающие атаку на город Орск. Так, по информации Exilenova+, на подстанции прогремел взрыв, после чего без света осталась половина города.
Что известно об атаке на Ставропольский край
Громко этой ночью было и в городе Невинномысск. Над ним в небе поднялись столбы дыма. По информации Telegram-каналов, есть высокая вероятность, что Силы Обороны повторно нанесли удар по химическому предприятию «Невинномысский Азот».