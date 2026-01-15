закрыть
15 января 2026, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нептуны» и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

1
  • 15.01.2026, 11:28
  • 4,338
«Нептуны» и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

Особенно «досталось» Брянской области.

С вечера 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о якобы сбитых 34 дронах, большинство из которых атаковали Ростовскую область, передает «Главред».

Также беспилотники заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

Что известно об атаке на Брянскую область

Ночью пресловутая российская ПВО работала над тем, чтобы сбить не только дроны, но и ракеты над Брянской областью. Об этом, по крайней мере, утверждают местные власти, по информации которых на область летели украинские ракеты «Нептун».

Губернатор Александр Богомаз сообщил о якобы сбитых 6 беспилотниках и 2 управляемых ракетах большой дальности.

«В результате отражения атаки в Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», - добавил чиновник.

Что известно об атаке на Оренбургскую область

В Сети также появились кадры, подтверждающие атаку на город Орск. Так, по информации Exilenova+, на подстанции прогремел взрыв, после чего без света осталась половина города.

Что известно об атаке на Ставропольский край

Громко этой ночью было и в городе Невинномысск. Над ним в небе поднялись столбы дыма. По информации Telegram-каналов, есть высокая вероятность, что Силы Обороны повторно нанесли удар по химическому предприятию «Невинномысский Азот».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип