«Нептуны» и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны 1 15.01.2026, 11:28

4,338

Особенно «досталось» Брянской области.

С вечера 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о якобы сбитых 34 дронах, большинство из которых атаковали Ростовскую область, передает «Главред».

Также беспилотники заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

Что известно об атаке на Брянскую область

Ночью пресловутая российская ПВО работала над тем, чтобы сбить не только дроны, но и ракеты над Брянской областью. Об этом, по крайней мере, утверждают местные власти, по информации которых на область летели украинские ракеты «Нептун».

Губернатор Александр Богомаз сообщил о якобы сбитых 6 беспилотниках и 2 управляемых ракетах большой дальности.

«В результате отражения атаки в Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме», - добавил чиновник.

Что известно об атаке на Оренбургскую область

В Сети также появились кадры, подтверждающие атаку на город Орск. Так, по информации Exilenova+, на подстанции прогремел взрыв, после чего без света осталась половина города.

Что известно об атаке на Ставропольский край

Громко этой ночью было и в городе Невинномысск. Над ним в небе поднялись столбы дыма. По информации Telegram-каналов, есть высокая вероятность, что Силы Обороны повторно нанесли удар по химическому предприятию «Невинномысский Азот».

