Поздно сокрушаться

Создатели нового дивного мира уходят один за другим.

Они говорили, что никакого права нет. Они строили мир, где действует право сильного. Надо отдать миру должное – он сопротивлялся как мог. Но потом немножко устал. И теперь архитекторы нового мира громче всех кричат о международном planbmedia.io.

А как хорошо начиналось

Когда Башар Асад травил восставших сирийцев боевыми газами, он не вспомнил о международном праве, а только о своем праве на власть. Когда Александр Лукашенко подавлял белорусские протесты, он говорил, что иногда бывает не до законов. Владимир Путин, напав на Украину, объяснял нападение жизненными интересами России. Николас Мадуро в третий раз украв выборы, говорил, что электоральные процессы в Венесуэле – это его внутреннее дело.

Боевики ХАМАС, резавшие мирных израильтян, вообще ни о чем не вспоминали. Потому что просто радовались возможности убивать.

Таким выглядел идеальный новый мир в представлении тех, кто его строил. Это должен был быть мир, в котором им позволено все. Воровать, нападать на соседей, торговать наркотиками, убивать несогласных, сажать в тюрьмы и выгонять из страны недовольных.

Не говоря уже про «воровать выборы». Воровать выборы диктаторы вообще считают своим неотъемлемым правом. На том простом основании, что они здесь власть. А власти позволено все. Потому что у нее есть самое главное право. Право сильного.

«Власть всегда права. И ничего с этим сделать нельзя. Захотела власть не закрываться в ковид — она права. Отдубасила мятежников — права. Посадила, кого считает нужным — права. Выпустила — права», — объяснял белорусский пропагандист Григорий Азаренок еще буквально в сентябре прошлого года.

Вот новый поворот

И вдруг, случилось внезапное прозрение.

«Те, кто провозгласил торжество силы над правдой — проиграют», — стенал Азаренок 5 января этого года.

«Американцы просто избили слабого», – вторил ему приглашенный в гости пропагандист Андрей Лазуткин.

Про беззащитного Мадуро вспомнил и Александр Лукашенко. А белорусский МИД, в связи с несчастной судьбой беззащитного Мадуро вспомнил про международное право. Вместе с МИД России и иранскими муллами.

ХАМАС про международное право не вспоминал, потому что некому. И Башар Асад оказался слишком занят видеоиграми в своей московской квартире. Не говоря уже про самого Николаса Мадуро. У Николаса Мадуро есть дела поважнее в американском суде.

Впрочем, иранским муллам кажется беспокоиться о Мадуро уже тоже недосуг. Потому что благодарность иранского народа может оказаться пострашнее американской тюрьмы.

А ведь все так хорошо начиналось. Так приятно было чувствовать себя сильными в мире, где всех остальных ограничивает право. Но если Путин может бомбить Украину, то почему Трамп не может арестовать Мадуро. Тем более, что Путин победить Украину не может. А Трамп арестовать Мадуро — может.

А ведь вас предупреждали. Прежде чем строить мир, где действует право сильного, сначала убедитесь, что вы сильные. Потому что иначе может получиться неловко. Иначе же телевизору который объяснял про право сильной власти, придется сокрушаться о нарушениях международного права.

«Весь мир только и говорит о Дональде Трампе. О наглом, циничном, беззастенчивом нападении по его приказу Соединенных Штатов Америки на Боливарианскую Республику Венесуэла и её руководство. Об окончательном попрании американцами всех и любых норм международного права — и об их попытке вернуть мир в эпоху lex fortissimum, «права сильного», — написало перо Андрея Муковозчика.

Но поздно сокрушаться. Трамп берет на абордаж российские танкеры. России может ответить только глубочайшими озабоченностями и при случае поплакать в ООН. Совсем как Макрон, над которым в той же России так потешались.

ХАМАС, Асад, Мадуро, иранские муллы на очереди. Создатели нового дивного мира уходят один за другим. Намекая тем, которые остались, что в мире, где царит право сильного, мало быть сильным у себя в телевизоре.

