15 января 2026, четверг, 12:21
ЕС снижает потолок цены на российскую нефть

  • 15.01.2026, 11:56
Новый лимит начнет действовать с 1 февраля.

Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с $47,6 до $44,1 за баррель, сообщается в официальном журнале ЕС. Новый лимит начнет действовать с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этого срока, предусмотрен переходный период. Операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля 2026 года.

ЕС и страны «Большой семерки» (G7) ввели потолок цены на российскую нефть в декабре 2022 года в рамках санкций за вторжение в Украину. Изначально он составлял $60 за баррель. Мера преследовала цель ограничить возможности Кремля по финансированию войны. Третьи страны могут покупать российскую нефть, пользуясь услугами западных компаний, только если соблюдают установленный лимит.

В июле 2025-го потолок цены сделали «плавающим». Теперь он должен быть на 15% ниже рыночных котировок. В результате с сентября лимит понизили до $47,6 за баррель. Сейчас корректировка проводится в рамках автоматической процедуры.

По данным Минэкономразвития, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до $39,18 за баррель — впервые за 5 лет. Из-за санкций президента США Дональда Трампа против «Роснефти» и «Лукойла» скидки на эту марку достигли рекордных с начала войны размеров: до $28 за баррель к Brent в портах Балтийского моря и до $26 — в Черном, согласно статистикe Argus. В результате средняя стоимость российской нефти упала до минимума с мая 2020 года ($31,03), когда в мире бушевала пандемия, а глобальный нефтяной рынок пережил беспрецедентный обвал.

Де-факто цена нефти вернулась к отметкам первого срока Владимира Путина ($41,73 за баррель в 2004 году) и держится почти на почти $20 ниже уровня, заложенного в бюджет-2026 ($59 за баррель).

В январе–ноябре прошлого года федеральная казна потеряла каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их спад ускорился до 49% в годовом выражении, подсчитывало Reuters.

В бюджет текущего года Минфин заложил 8,9 трлн доходов от нефти и газа. Но по факту с нынешними ценами и скидками они будут на 1,1-1,4 трлн рублей ниже (7,5-7,8 трлн), прогнозировал экономист Дмитрий Полевой. В результате дефицит казны, который запланирован на уровне 1,6% ВВП, может достичь 2,5-2,7% ВВП, а на покрытые выпадающих поступлений правительству придется задействовать остатки Фонда национального благосостояния, предупреждал эксперт. Сейчас ликвидные активы ФНБ составляют 4,1 трлн рублей. Как оценивал Полевой, этого может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной нефтяной конъюнктуры.

