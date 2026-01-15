Вежливость спасла жизнь минчанину 2 15.01.2026, 12:00

2,460

Видеофакт.

Молодой человек, выходя из дома в Минске, избежал возможных травм буквально по счастливой случайности — благодаря тому, что задержался у выхода из подъезда.

Момент попал в объектив камеры видеонаблюдения, а позже видео опубликовал блогер Кокобай. На кадрах видно, как парень выходит из дома и уже собирается идти дальше, но внезапно останавливается, чтобы придержать дверь для девушки, которая стояла снаружи и не могла войти в подъезд. Именно эта пауза, как оказалось, сыграла решающую роль.

@kokobyy В Минске 10 января парень придержав дверь для девушки обрёл второй день рождения! ♬ оригинальный звук - Кокобай

