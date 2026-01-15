Кронпринц Ирана пообещал признать Израиль и отказаться от ядерной программы
- 15.01.2026, 12:09
Реза Пехлеви озвучил стратегию реформ.
Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви озвучил стратегию реформ в стране в случае падения режима аятолл. Его план включает отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление наследного принца.
Отказ от ядерной программы
По словам сына последнего шаха Ирана, военная ядерная программа Ирана будет прекращена. Иран будет выступать как друг и стабилизирующая сила в регионе, а также станет партнером в обеспечении глобальной безопасности.
To all of our friends around the world,— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026
Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.
It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0
«Поддержка террористических групп немедленно остановится. Свободный Иран будет сотрудничать с региональными и глобальными партнерами в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и экстремистским исламизмом», - заявил он.
Новая архитектура безопасности
Кроме ядерного вопроса, Пехлеви обещает радикальный разворот во внешней политике. В частности, в дипломатии отношения с Соединенными Штатами будут нормализованы.
Его план предусматривает официальное признание государства Израиль, Иран будет добиваться расширения "Соглашения Авраама».
Кроме того, он обещает полное прекращение финансирования терроризма.
Нефть, прозрачность и инвестиции
Пехлеви отметил, что огромные природные ресурсы Ирана должны работать на глобальную безопасность.
«В энергетике Иран обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире. Свободный Иран станет надежным поставщиком энергоресурсов для свободного мира. Формирование политики будет прозрачным. Действия Ирана будут ответственными. Цены - предсказуемыми», - также сказал Пехлеви.
Относительно прозрачности и управления - Иран будет придерживаться международных стандартов и обеспечивать их выполнение. Будет положен конец отмыванию денег, а организованную коррупцию искоренят. Государственные учреждения станут подотчетными народу.
Кроме того, Пехлеви считает, что образованное население и мощная диаспора станут двигателями быстрого роста.
«В экономике Иран является одним из последних крупных неиспользованных рынков мира. Наше население образованное, современное, а диаспора связывает его со всеми уголками мира. Демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций. И Иран будет стремиться инвестировать в мир», - подчеркнул Пехлеви.
От изоляции к глобальному партнерству
Он подытожил, что его план - «это не просто мечта, а конкретный путь к стабильности, который выгоден не только иранцам, но и всему мировому сообществу».
«Падение Исламской Республики и установление светского, демократического правительства в Иране не только вернет достоинство моему народу, но и принесет пользу региону и всему миру. Свободный Иран станет силой, способствующей миру, процветанию и партнерству»,- добавил Пехлеви.