Кронпринц Ирана пообещал признать Израиль и отказаться от ядерной программы 15.01.2026, 12:09

Реза Пехлеви

Реза Пехлеви озвучил стратегию реформ.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви озвучил стратегию реформ в стране в случае падения режима аятолл. Его план включает отказ от ядерной программы, признание Израиля и полное открытие иранской экономики для мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление наследного принца.

Отказ от ядерной программы

По словам сына последнего шаха Ирана, военная ядерная программа Ирана будет прекращена. Иран будет выступать как друг и стабилизирующая сила в регионе, а также станет партнером в обеспечении глобальной безопасности.

To all of our friends around the world,



Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.



It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0 — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026

«Поддержка террористических групп немедленно остановится. Свободный Иран будет сотрудничать с региональными и глобальными партнерами в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и экстремистским исламизмом», - заявил он.

Новая архитектура безопасности

Кроме ядерного вопроса, Пехлеви обещает радикальный разворот во внешней политике. В частности, в дипломатии отношения с Соединенными Штатами будут нормализованы.

Его план предусматривает официальное признание государства Израиль, Иран будет добиваться расширения "Соглашения Авраама».

Кроме того, он обещает полное прекращение финансирования терроризма.

Нефть, прозрачность и инвестиции

Пехлеви отметил, что огромные природные ресурсы Ирана должны работать на глобальную безопасность.

«В энергетике Иран обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире. Свободный Иран станет надежным поставщиком энергоресурсов для свободного мира. Формирование политики будет прозрачным. Действия Ирана будут ответственными. Цены - предсказуемыми», - также сказал Пехлеви.

Относительно прозрачности и управления - Иран будет придерживаться международных стандартов и обеспечивать их выполнение. Будет положен конец отмыванию денег, а организованную коррупцию искоренят. Государственные учреждения станут подотчетными народу.

Кроме того, Пехлеви считает, что образованное население и мощная диаспора станут двигателями быстрого роста.

«В экономике Иран является одним из последних крупных неиспользованных рынков мира. Наше население образованное, современное, а диаспора связывает его со всеми уголками мира. Демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций. И Иран будет стремиться инвестировать в мир», - подчеркнул Пехлеви.

От изоляции к глобальному партнерству

Он подытожил, что его план - «это не просто мечта, а конкретный путь к стабильности, который выгоден не только иранцам, но и всему мировому сообществу».

«Падение Исламской Республики и установление светского, демократического правительства в Иране не только вернет достоинство моему народу, но и принесет пользу региону и всему миру. Свободный Иран станет силой, способствующей миру, процветанию и партнерству»,- добавил Пехлеви.

