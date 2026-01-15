закрыть
В Беларуси сильно подорожали соленые огурцы и яблоки

  • 15.01.2026, 12:16
В Беларуси сильно подорожали соленые огурцы и яблоки
иллюстративное фото

Как менялись цены в прошлом году.

Office Life изучил данные Белстата и составил рейтинги подорожавших и подешевевших товаров в прошлом году.

Какие продукты больше всего подорожали в 2025 году

Лидером по росту цен среди продуктов оказался какао-порошок. За 2025 год он подорожал на 68,5%, отмечает издание.

Следом идут яблоки (59,4%) и соленые огурцы (53,5%).

В топ-5 также попали молотый кофе, который стал дороже на 49,3%, и ягоды — на 37,7%.

Кроме того, на фоне подорожания какао заметно выросли цены на шоколад (27%) и шоколадные конфеты (29%). Среди заметно подорожавших за год продуктов также выделяются соленая сельдь (на 32,5%), белокочанная капуста (28,6%), натуральный мед (28,7%), кофе растворимый (27,9%). Больше 20% прибавила в цене соленая и копченая рыба (25,6%), а также картофельные чипсы (22,9%), кукурузные хлопья (24,1%), фасоль и горох (23,2%), мюсли (21,5%).

А какие подешевели

Больше всего за год подешевел чеснок — на 36,7%.

Интересно, что авокадо, которое показывает серьезное снижение цен в последние месяцы, в декабре 2024-го не включали в список продуктов, цену на которые отслеживают.

В первой тройке также свежие помидоры, которые подешевели на 26,3%, и виноград — на 22,4%.

В топ-5 по снижению цен попали груши (21,1%) и перец (20%).

Среди других любопытных позиций стоит отметить рис, который за год подешевел на 15,9%. Бананы стали дешевле на 9,1%.

Какие непродовольственные товары больше всего подорожали за год

Лидером среди непродовольственных товаров оказались телефонные аппараты — цены на них за 2025 год выросли на 66,4%.

В первой тройке по росту цен также женские дубленки (на 51,8%) и шелковая ткань (на 39,3%).

В топ-5 попали пена и гель для бритья, а также белье для новорожденных и детей ясельного возраста. По всем этим товарам цены за год выросли на 34,5%. Предметы школьной формы для девочек стали дороже на 29,5%.

В целом же за год серьезно выросли цены на косметику, например на губную помаду (21,5%), дезодорант (22%), тушь для ресниц (20%), крем для рук (20,5%). Почвогрунт прибавил в цене 28%, наручные часы — 25%, а ювелирные изделия — 22%. Также на 22% подорожали тарелки, на 18% — рюмки и фужеры, а на 19% — книги.

А какие подешевели

Больше всего за 2025 год подешевела бытовая техника. Так, цены на микроволновые печи снизились на 14,2%, а на компьютеры и ноутбуки — на 13,5%. В топ-3 также запчасти к транспортным средствам, цены на которые снизились за год на 13,1%.

В топ-5 попали детские коляски, которые подешевели на 10%, а также средства для мытья посуды — на 9,9%.

Среди других подешевевших за год позиций можно выделить строительный кирпич (на 7,7%), утюги (на 8,4%), альбомы для рисования (на 6,8%), а также игрушки и напольные пылесосы (на 6,1%). Интересно, что автомобили в Беларуси за год подешевели на 2,9%, мотоциклы — на 2,3%, а моторные масла — на 5%.

