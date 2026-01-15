В Беларуси сильно подорожали соленые огурцы и яблоки
15.01.2026, 12:16
Как менялись цены в прошлом году.
Office Life изучил данные Белстата и составил рейтинги подорожавших и подешевевших товаров в прошлом году.
Какие продукты больше всего подорожали в 2025 году
Лидером по росту цен среди продуктов оказался какао-порошок. За 2025 год он подорожал на 68,5%, отмечает издание.
Следом идут яблоки (59,4%) и соленые огурцы (53,5%).
В топ-5 также попали молотый кофе, который стал дороже на 49,3%, и ягоды — на 37,7%.
Кроме того, на фоне подорожания какао заметно выросли цены на шоколад (27%) и шоколадные конфеты (29%). Среди заметно подорожавших за год продуктов также выделяются соленая сельдь (на 32,5%), белокочанная капуста (28,6%), натуральный мед (28,7%), кофе растворимый (27,9%). Больше 20% прибавила в цене соленая и копченая рыба (25,6%), а также картофельные чипсы (22,9%), кукурузные хлопья (24,1%), фасоль и горох (23,2%), мюсли (21,5%).
