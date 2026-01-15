В России зашел в глухой угол весь автомобильный рынок
- 15.01.2026, 12:24
- 3,166
Украинская разведка раскрыла детали.
Минувший 2025 год оказался для российского автомобильного рынка очень плохим, но в 2026 году ситуация для него еще больше ухудшится. Такой прогноз сделала Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, в России продолжают увеличиваться цены на новые автомобили. Массовые модели уже вышли из бюджетного сегмента. Например, если раньше Hyundai Solaris стоила около 1 млн рублей, то сейчас - 2,5 млн рублей и более.
Дополнительной проблемой для российского первичного автомобильного рынка стало кредитование. С 2026 года российские банки обязаны требовать подтверждение доходов у покупателей машин.
Прогнозируется, что это приведет к резкому падению автокредитования - до 50%. Многие россияне, которые захотят взять кредит на машину, не смогут этого сделать, так как банки им откажут. Критическая ситуация сложилась и на вторичном автомобильном рынке в России.
Дело в том, что не хватает моделей, а цены на ремонт постоянно увеличиваются. Согласно прогнозу, к концу 2026 года российские сервисы поднимут цены на ремонт и обслуживание машин на 20-25%.
Отметим, после того как страны Запада ввели экономические санкции против России за вторжение ее армии в Украину, с российского рынка ушли все крупные международные автомобильные компании.
В России осталось только несколько китайских автопроизводителей. На данный момент китайские компании уже заняли существенную долю в российском автомобильном рынке. Но даже китайские автопроизводители начинают уходить из России, так как там снижается спрос и увеличиваются производственные затраты. Например, только в 2025 году с российского рынка ушло около 30 китайских моделей автомобилей.