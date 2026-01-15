В центре Львова после удара РФ разбиты витражи в храме святых Ольги и Елизаветы 15.01.2026, 12:37

1,000

Оккупанты атаковали боевым беспилотником детскую площадку.

В результате российской атаки на Львов, 15 января, были повреждены витражи в памятнике архитектуры - храме святых Ольги и Елизаветы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОГА Максима Козицкого.

Как рассказал Козицкий, 15 января 2026 года оккупанты атаковали боевым беспилотником детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове.

Коммунальные работники, которые в это время рядом убирали снег, не пострадали.

В результате удара в жилых домах поблизости, а также в корпусах Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна. Отдельный ущерб получил памятник архитектуры - в храме святых Ольги и Елизаветы повреждены витражи.

Кроме того, из-за атаки в городе введены временные изменения в курсировании общественного транспорта.

Также в сети показали как выглядит церковь святых Ольги и Елизаветы во Львове после вражеского удара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com